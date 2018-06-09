长期与性爱机器人生活有什么影响？

6月9日消息，据国外媒体Futurism报道，未来的演变有着诸多的可能性。也许我们会有会飞的汽车，但我们也有可能不会有。也许我们会生活在火星上，但谁知道呢。

但有一件事很显然将会发生：我们将会与机器人做不可描述的事情。

即使是现在，也有很多人在努力促成这件事情。从身体角度来看，并不难想象那可能会如何发生。但实际上，我们几乎不知道那将会如何影响我们的心理。

为了在与机器人发生性行为变得普遍之前弄清楚可能产生的影响，两位英国研究人员决定追踪他们在这个问题上所能找到的每一项研究。他们星期一在《BMJ性与生殖健康》杂志上发表了他们的研究成果。

在价值300亿美元的性爱技术产业中，至少有四家公司已经在销售性爱机器人。按照研究人员的定义，性爱机器人“是非常逼真的人体模型，具有不同的年龄、外观、质地以及可定制的口腔、*道和*门”。它们与热门美剧《西部世界》(Westworld)妓院里的会走路且会说话的接待员还相距甚远，但消费者仍将愿意花费1.7万美元购买当下最逼真的人体模型。

有几家公司已经在研发更高级的机器人——其中一家声称自己的人工智能软件能够让它的性爱机器人“与人类进行长期持久的对话”——而且人们似乎很愿意尝试一番。一项针对263名异性恋男性的调查发现，40%的男性称自己可能会在未来五年内为自己购买性爱机器人。另一项针对2000名美国男性和女性的大型调查发现，49%的男性愿意与“超真实的强化版”玩偶做爱。

所以，逼真的性爱机器人已经在路上了，人们至少会怀着好奇心去尝试一下。现在的问题在于，那对我们的健康可能会有什么影响呢？

根据研究人员的说法，我们并不清楚——他们的探查结果显示在这个话题上没有任何科学上合理的研究。

这并没有阻止性爱机器人的支持者们就这种设备可能带来的健康益处做出“相当似是而非”的断言。其中包括：机器人可以促进安全性行为，帮助解决性功能障碍，缓解孤独感，满足人们的亲密需求。研究人员没有发现任何现有的研究支持这些观点。

但是关于性爱机器人对我们有害的说法呢？那些害怕性爱机器人认为，它们会加剧针对女性的暴力，使得人们不那么倾向于寻求人与人之间的亲密关系，又或者对“真正的”浪漫关系产生负面影响。研究也没有发现支持这些说法的证据。

加州理工大学的人机交互专家朱莉·卡彭特（Julie Carpenter）在接受《华盛顿邮报》采访时表示，对这些说法缺乏研究并不令人惊讶。这只是因为性爱机器人进入市场并没有多长时间。

不过，既然这种设备已经上市，该研究的作者们敦促他们的同行研究者探究这些机器人对人类健康的潜在影响。考虑到一些人颇为渴望参与那种研究调查，研究者为其实验寻找参与者可能并不是什么难事。