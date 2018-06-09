反Facebook团体刊登全版广告，要求拆分公司

据CNBC报道，在Facebook首席运营官雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg）周五在麻省理工学院发表毕业演讲之际，一家反Facebook团体刊登全版广告，要求拆分这家科技巨头。

▲Facebook COO雪莉·桑德伯格

购买广告的组织名叫Freedom From Facebook，它呼吁人们签署请愿书，以要求美国联邦贸易委员会采取行动。

Freedom From Facebook此前曾在Facebook、Instagram和其他在线社交媒体上发起数字广告攻势，声称Facebook侵犯用户的隐私，用户应当尽快脱离它。它还称，Facebook CEO马克·扎克伯格拥有惊人的权利，我们要把它夺回来。该组织认为Facebook具有垄断性并且扼杀创造力，它要求美国联邦贸易委员会把Facebook和WhatsApp、Instagram以及Messenger拆分开来。

在最新刊登于麻省理工学院校报的广告中，它援引了Facebook前员工对该公司的尖锐评论，其中包括最近离职的WhatsApp创始人简·库姆（Jan Koum）和社交媒体评论家查玛斯·帕里哈皮蒂亚（Chamath Palihapitiya）。

“桑德伯格为Facebook设计的商业模式正在破坏民主，”广告写道，“是时候拆分Facebook了。”

眼下，随着对科技垄断企业的日益担忧，许多人呼吁拆分Facebook、亚马逊和谷歌等科技巨头。Facebook和谷歌一同统治着数字广告市场，据市场研究公司eMarketer的数据，两家公司去年合计占据了美国数字广告市场超过60%的份额。

在回应置评请求时，Facebook只是向麻省理工学院的学生们表示了祝贺：“这个周末是庆祝毕业的日子。”

反facebook联盟的创始成员包括Open Markets Institute和SumOfUs。前者是一个宣扬垄断危险性的倡导团体，后者则曾在亚马逊上周的股东大会上抗议杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）的权力过大。

在这则广告发布之前，Facebook还犯了另一个隐私错误：一个软件漏洞改变了1400万用户的默认隐私设置，使原本面向私人受众的帖子被公开。

另外，《纽约时报》此前报道称，Facebook在过去十年来和多家手机制造商分享用户数据，这让该公司的隐私政策再次受到质疑。