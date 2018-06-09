美头号运营商Verizon任命前爱立信掌门为CEO，发展5G

据路透社北京时间6月9日报道，美国第一大运营商Verizon周五任命公司首席技术官卫翰思（Hans Vestberg）为新任CEO，令分析师大感意外，也表明该公司的优先任务是打造下一代5G网络，而非进一步扩张媒体内容。

今年52岁的卫翰思在一年前加入Verizon。他曾担任电信设备厂商爱立信的CEO，但在经历多年增长低迷和收入疲软后，他在2016年被公司解雇。

在Verizon，他领导的团队打造了Verizon的光纤网络基础设施。未来，他将领导Verizon走向完全不同于竞争对手AT&T的战略，后者正试图斥资850亿美元收购媒体公司时代华纳。

Verizon现CEO洛威尔·麦克亚当（Lowell McAdam）在一份声明中表示，随着Verizon掌握发展5G所需的一切，如光纤和频谱，现在是将控制权交给卫翰思的最佳时机。

一些分析师此前预计，Verizon全球运营总裁约翰·斯瑞登（John Stratton）将接替麦克亚当担任CEO。但出乎意料的是，斯瑞登将从公司退休。

卫翰思在采访中表示，Verizon将继续推行目前的5G战略，且公司并不打算继续扩张媒体内容。

在麦克亚当的领导下，Verizon先后收购了美国在线和雅虎等媒体网站，并在去年成立了名为Oath的媒体部门，该部门还拥有微博客网站Tumblr和《赫芬顿邮报》等。

在担任爱立信CEO的六年间，卫翰思更注重增长而非盈利。他总计花费了约280亿克朗来收购公司，以增强爱立信在其他领域的地位，如收购媒体资产等。

此举让爱立信的成本过高，随着电信设备市场的竞争日益激烈，该公司开始陷入衰退。

芬兰投行Alandsbanken的组合经理拉斯·索德菲尔（Lars Soderfjell）称，卫翰思大力推动扩张爱立信的服务部门，其中包括为移动运营商管理网络。他说，这让卫翰思成为Verizon新任CEO的合适人选，因为该公司正专注于打造5G网络。

野村证券分析师形容称，对于卫翰思在爱立信的任期，业界的普遍评价是“股价平平，被炒鱿鱼”。但分析师也提到，在卫翰思任职爱立信期间，行业的竞争十分激烈。

Verizon在声明中表示，麦克亚当将担任公司执行主席，然后在年底退休。自他在2011年担任CEO后，Verizon股价上涨了40%，市值增至了2025亿美元。