蚂蚁金服：140亿美元融资准备拿一部分投入区块链

据CNBC北京时间6月9日报道，蚂蚁金服——电子商务巨头阿里巴巴的子公司，适才完成了史上最大的一笔募资活动，并计划用140亿美元中的部分投资区块链。该公司七年前从阿里巴巴集团分离出来，拥有并运营着中国最大的在线和移动支付网络——支付宝，据报道市值达1500亿美元，成为全球最有价值的私人公司之一。蚂蚁金服在一份声明中表示：公司将继续投资开发其区块链，人工智能，安全，物联网和计算能力，以升级其下一代全球技术平台。

C轮融资的资金将用于加速支付宝的全球化拓展，并投资开发技术以进一步“提高公司提供全面金融服务的能力”。其中，规划的一部分包括投资区块链。

在大多数金融机构都选择避开比特币和其他不稳定的加密货币的同时，各行业的首席执行官转而将大规模投资到了区块链。在5月24日的Cowen报告显示，全球区块链解决方案支出预计将增长一倍多，达到21亿美元。

例如，杰米戴蒙在9月曾称比特币为“欺诈”，随后表示那些“愚蠢到去买它”的人有一天会为此付出代价。相反，他称区块链为“好的技术”，两年前J.P.摩根开发出了称为Quorum的区块链技术，用于清算和结算衍生产品和跨境支付。

区块链其实就是所谓的“分散式”技术，被拥护者认为是防篡改，更廉价，更高效的方式。非法的人想要篡改信息需要进入多个系统，复杂的机制使得数据几乎无法破解。它还可以加快交易效率，摆脱对银行等第三方中介机构的依赖。

该技术正在应用到医疗保健行业，汽车行业，甚至合法的烟草行业。但是像着名经济学家鲁里尼（Nouriel Roubini）这样的怀疑论者称之为“有史以来最言过其实的技术之一”。