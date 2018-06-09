探访加长版复兴号：一等座增至148个，WiFi信号更稳定

7月1日起，加长版的“复兴号”将正式启用，列车编组16个车厢，总长414.26米，时速350公里，是目前全球最长的高速列车。加长版“复兴号”的一等座席从56个增加到148个，充电插座的位置更加突出并增加USB接口，便于乘客使用。

▲图自北青网

总长414.26米，最长高速列车

昨日，北京青年报记者来到位于大兴区芦花路的北京动车段探访加长版“复兴号”。一列崭新的CR400BF-A型16辆长编组“复兴号”动车组停在车间内，工作人员正在进行最后的整修工作，并将于近期组织试运行，验证动车组相关参数，检查各系统功能，以确保上线列车运行安全。

中国铁道科学院研究集团有限公司研究员张波介绍说，加长版“复兴号”总长414.26米，时速350公里，是目前全球最长的高速列车。之所以被称作“加长版”，是由于此前的动车组是8辆编组列车即8个车厢，在春运等大运力的需求情况下，会重联组成16辆编组列车，但列车中间多出的两个车头会影响载客能力。16辆长编组“复兴号”将车头部分换为正常车厢，可以进一步提升列车的综合运力。

张波透露，未来“复兴号”列车编组还将继续增加，在不增加站台长度的情况下，将增加到17辆编组，目前正在方案设计阶段，还需中国铁路总公司进行评估。

增加USB接口，Wi-Fi更稳定

北青报记者走进车厢内看到，车头的1号车厢为单独的商务座席。2号车厢和3号车厢为一等座席。“根据之前京沪铁路的售票情况，乘客对一等座席的需求比较大，所以这次把一等座席从56个增加到了148个。”张波介绍，列车总定员达1193人，是此前8辆编组列车的2倍多，其中商务座22个，一等座148个，二等座1023个。

北青报记者注意到，不管是商务座席、一等座席还是二等座席，充电的位置都更突出，充电口不仅有两孔和三孔插座，还增加了USB接口。此外，Wi-Fi也进行了优化，乘客在列车运行过程中上网将不再卡。

每天开行6趟，往返京沪

7月1日零时起，全国铁路将实行新的列车运行图，加长版“复兴号”动车组列车将首次在京沪高铁上线运行，计划每天投入运行3列，开行6趟，车次分别为上海虹桥—北京南G2/3次、G10/11次、G118/149次。

加长版“复兴号”会在京津城际等线路运行吗？张波介绍，固定的长编组列车更适用于长途干线客运，全天客流相对平稳固定。京津城际属于短途的城际铁路，客流潮汐现象明显，因此更适合在高峰期8编组重联运行，平峰期只需将列车解编即可，这样比使用长编组列车更加灵活。