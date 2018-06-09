卖生鲜蔬果，开演唱会，还是架口锅炒花甲？书店将走向哪里……

卡缪搬家了，马奎斯搬家了，卡尔维诺搬家了，莫内搬家了。

林布阑搬家了，毕卡索搬家了，瑞典KOSTA BODA彩色玻璃搬家了。

英国WEDGWOOD骨瓷搬家了，法国HEDIARD咖啡搬家了。

金耳扣大大小小的娃娃也要跟着人一起搬家了。

一九九五年十月一日诚品敦南店搬家。

——李欣频诚品书店搬家文案

1995年，诚品书店搬家，除了作家们，还要带上瑞典彩色玻璃、英国骨瓷、法国咖啡还有大大小小的娃娃。现在诚品信义店要搬家的话，书籍和文创产品还要捎上它们的新室友“生鲜蔬果”。

6月9日，诚品信义店完成改装重新开业，2F杂志区设置15道杂志墙壁，包括“台湾代志”和“刊玩味”两个主题。3F书区新增“议题柜”，根据当前社会热门议题上架相关书籍。

卖生鲜蔬果的「诚品知味市集the eslite flavor Marché」开在3F，这次改装后，新上架了200家台湾本土的生鲜蔬果品牌，如台湾最大的有机农场永龄农场的有机蔬菜、吉品养生水产、十八养场的鸡肉等等。

「市集」新开业，推出“书配菜”促销活动，食谱搭配食材购买，打85折。还有料理特色活动，每周免费提供20款食谱，并邀请料理达人到场示范。

诚品书店「不文青」

被誉为撑起台北人文精神的诚品书店，其实并不“文艺”。

诚品书店于1989年创立，刚开始以人文艺术类书籍为主，后经营理念转变，逐渐发展为大型综合性书店。店里除了书籍，还售卖各类文创、生活杂货，更少不了书店饮品区。

诚品书店现属诚品生活股份有限公司，旗下事业涵盖了人文艺术、零售百货、酒店餐饮、不动产等等。诚品书店在台湾拥有40家店，香港店、苏州店、深圳店也已经开业，即使风格“文青”，也已成为名副其实的大型连锁书店。

可以说，背靠诚品集团，诚品书店有深厚的「文青」基因，也很早确定了“接地气”的综合性经营方针。从诚品生活 2016年报风险分析来看，诚品书店也必须与大型复合式量贩店、连锁便利商店、网络购物竞争，积极应对环境和消费者消费习惯的改变。

▲ 诚品跨界.图片来自：诚品生活年报

书店会死吗？

虽然有不少书迷认为，书店应该专注于书籍，做其他生意都是“旁门左道”。却不知，书店，特别是独立书店的经营十分困难。

台湾作家、导演侯季然2014年开始拍摄的纪录片《书店里的影像诗》，两季一共记录了80家台湾独立书店的面貌，以及书店主人们的经营理念。其中有相当数量的书店面临着经营危机，导演也在完成纪录片后说：

拍完才知开书店是辛苦、一点也不浪漫的行业，也庆幸这些书店为连锁店满街的台湾保留了文化多样性。

▲台湾晃晃书店.图片来自：简书

2018年1月，上海最后一家季风书园关张，上海曾经的思想地标倒下了。

1997年开业，季风书园以“独立的文化立场，自由的思想表达”为办店宗旨，最辉煌时期，在上海拥有8家分店。近十年来，即使上海媒体多次把季风的去留摆上公共议题，出版社们支援，众多爱书人不断挽留，季风仍然无法度过经营难关，在经历了漫长告别后，正式关门结业。

▲季风书园告别倒计时.图片来自：季风书园微博

在爱范儿身处的广州，几年内独立书店纷纷关门。红枫叶书店因店主辞世，无人接手而结业。大声书店的店主坚持只卖书，营业额不敌店租，最终惨淡退场。相似境遇的，还有彼得书店和三联书店。

独立书店们纷纷倒下，开书店还是年轻人的梦想吗？

▲《布莱克书店》店主.

曾经我也幻想开一家像“布莱克书店”（《Black Books》）的小书店，当个天天喝酒看书的“懒鬼”店主，可以因为不想进新书就赶客关门。书店普遍的惨淡经营现状，让我“清醒了一点”，开书店恐怕是要把“棺材本”都赔进去。

南京先锋书店店主给想开书店年轻人的建议，可以总结为：开书店要趁早，反正都要赔。1996年开业的南京先锋书店，目前共有三家，分别位于五台山、龙江、南京博物院。除了诚品的生鲜蔬果，先锋店主还建议书店“架口锅炒花甲”帮补生计。

十八般武艺只为了活着

诚品24小时书店也在国内流行开来，上海大众书局、广州1200 bookshop、北京三联韬奋书店等开启了“书店不打烊”模式。

21世纪经济报道《24小时书店的赚与赔：是文化情怀还是形式主义？》一文，24小时书店的经营与传统书店一样会受到位置、房租、读者群体等因素影响，且“不打烊”需要更高的经营成本，不少24小时书店经历了尴尬、低迷的营业后决定关门。

看来加长经营时间，也未能拯救书店的窘境。

▲ 著名作词人周耀辉在方所.图片来自：方所文化

不仅是诚品、方所等大型连锁书店，独立书店们也开始慢慢向「公共空间」方向转型。我从一位深圳独立书店店员那里了解到，部分独立书店也会选择举办讲座，音乐演出等吸引客流量。但讲座不收费，演出门票收入需要支付给音乐家们，如果门票滞销，书店就得“贴钱”给保底的演出费。

演出基本上（书店）不赚钱，毕竟音乐家也要吃饭，书店本身盈利状况也不稳定。

虽讲座、演出不赚钱，但为独立书店带来的客流量，可能会增加酒水区的收入。卖书？靠卖书是不可能的。该店员所在的独立书店进书量少，每种书只会进几本，进货价高，利润空间非常低，完全不可能支持书店运营。

▲ 书店内演出.图片来自：旧天堂书店微博

亚马逊这几年开了不少实体书店，但作为网络书商巨头，亚马逊书店再伪装“独立书店”，也脱离不开电商大数据背景。亚马逊实体书店里书籍，按照网络排行榜评分上架书籍，大数据保证了选书都是人们喜欢的，愿意消费的。店内更有多款kindle可以试用，亚马逊书店仿佛更像“线下体验店”。

书店使用大数据选书好不好？从商业化角度来看，有什么比大数据更知道消费者要什么。但大数据也会剥夺书店的个性，试问每一家书店都开出同样的书单，与网络书商的排行榜一致，人们逛书店的意义在哪里呢？

无人书店的风也要刮起来了，到底哪种会成为“叫好又叫座”的书店经营模式？

除了情怀以外，书店还有什么

大数据会根据你的“惯性”，给你推送热门的新闻、符合你审美的衣服、口味不会出错的餐厅，以及朋友圈最多人“晒”的书。

▲巴黎莎士比亚书店.图片来自：无二之旅

从前的书店还兼任“出版社”，为穷困潦倒的创作者提供支持。如，巴黎的莎士比亚书店，支持过菲兹杰拉德、海明威等作家。三联书店的前身是中国出版界三家著名出版发行机构，生活书店、读书出版社、新知书店，“老三联”是很多作家、读者怀念的文化机构。

▲ 上海三联书店.图片来自：Hi设计

卖书是生意，但在网络时代，书店有时会肩负起“文化包容”的责任，提供阅读的“意外”。人们在书店遇见一本冷门但有趣的书，简直是成功逃离了大数据推送的牢笼。

现在部分书店还是保存了支持文化多样化发展，支持创作者生存的理念。

▲独立书店招牌躲在香港密集的大厦楼底.

到香港购物的游客最喜欢的旺角西洋菜街，在几栋老旧大楼中，密密麻麻藏着十来家书店。即使在寸土寸金的地方，艰难地维持经营，这些小书店仍然会在书籍上贴上手写推荐语，“本书作者辞职写作两年，为支持作者生存，本书不打折。”

纸质书还没死，电子书也不便宜。

2016年，我国电商平台图书销售超过实体书店，网络书商已经实打实地占领了市场。书籍也加入了购物节大战，在书价六到七折的基础上，再推出满减，最终售价为书标价的三到四折，这是实体书店无论如何也无法参与竞争的价格。

虽然人们仍然热爱读纸书，电商平台的推动下，纸书的销售年年上涨。卖书不是卖纸，电商“促销式”的卖书，不仅伤了实体书店，还伤害了一众出版机构，利润微薄的出版业更难生存。

▲ 石黑一雄的版权在上海译文手上.图片来自：豆瓣

虽然电子书设备火爆，但其实电子书的吸引力没那么大。不少人购买了kindle（比如我），但利用率并不高。除了对纸质书的爱外，还有一个原因是电子书的价格其实不便宜，相比电商打折促销的纸质书并不具有价格竞争力。

去年上海译文出版社押对诺贝尔文学奖，手握石黑一雄的翻译版权“美滋滋”。上海译文回应书不会涨价，但电子书的价格不会比纸书低太多，因为电子书的编辑排版成本是一样的：

价格高的电子书也更难争取资源。拼低价终不是长久之计，电子书没那么廉价。

从擅长跨界的诚品身上，书店们也许可以找到经营的新灵感。但即使是诚品，也努力了十五年才转亏为盈。背靠大集团的诚品尚且如此，就不难想象独立书店们的生存状况了。

无论是卖生鲜蔬果，办音乐会，还是真的在店内架口锅炒花甲，书店们都在找办法活下去。

坚持信念很重要，“活着”也很重要，两厢权衡之下，书店的转型似乎是不可避免的。一不小心书店就会成为时代的句号。