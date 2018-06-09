当一艘船沉入海底，它可能会遇见微软的服务器

1850年，世界上第一条海底通讯电缆在英吉利海峡铺设。

168年后的今天，微软要把数据中心也搬到海底去了。

6月1日，微软将一个长约12米，直径接近3米的胶囊状数据中心沉入苏格兰水域。

这个在海底嗡嗡作响的Northern Isles数据中心一共装载了864台服务器，可以存储约500万部电影。它将为苏格兰群岛的沿海地区提供高速的云计算能力和互联网连接。

微软将这个项目称作Project Natick。他们表示，将数据中心沉入海底主要是出于对成本的考虑。

为了维持机房适宜的温度，避免上千台服务器宕机，科技公司往往要支付巨额的空调费用。因此，越来越多公司将数据中心建在人烟稀少的高纬度地区，希望利用外部空气来降低冷却成本。此外，土地租金、人力和水电等成本都让人头疼。

相比之下，有着较低温度的海底就像是一个天然冰箱。

为了保证数据中心可以在水下顺利运作，微软特意跟一家经验丰富的海洋工程公司Naval Group合作，将一些潜艇的技术用于维持冷却温度。而从投入生产到最终下水只花了不到90天，时间成本也大大降低。

水下数据中心带来的好处还不止这些。

项目经理Ben Culter 称，全世界一半以上的人口都住在距离海岸120英里的地方，在附近水域放置数据中心，可以以短距离为沿海地区的居民提供更快速流畅的互联网体验。

环保也是一个大亮点。这次放置数据中心的地方，是位于英国苏格兰东北部的奥克尼群岛（Orkney Islands）。风能、太阳能和潮汐能等可再生能源包揽了岛上的1万名居民用电，而Northern Isles数据中心也将由它们来提供电力。

微软将这称作「自给自足」式的数据中心。

▲奥克尼群岛，图自 TWS

Project Natick最初只是一位微软员工异想天开的想法。这位员工Sean James曾经在美国海军潜艇里服役3年，也受埋在海底的电缆和光纤启发，开始好奇将数据中心搬到水下可不可行。

2014年，这个想法正式立项投入研究，并在2015年8月建成概念原型，在美国加州的海岸附近进行了长达3个月的测试。

▲第一次测试的数据中心原型，比这次的小得多

第一阶段的测试证明了水下数据中心的概念可行，而现阶段的重点是要从环境和经济上研究是否可行。

在接下来的12个月里，微软将从功耗、内部湿度和温度等多个方面来监测和记录数据中心的运作。会不会给海洋环境带来污染的问题，也需要进一步观察。

Culter说：

如果它可以在这里很好地运作，那我们就可以把这个想法带到任何地方去了。

微软还为这个苏格兰海底的数据中心立下了目标，希望它能实现5年内无需人为协助运作。而在数据中心的使用寿命结束后会进行回收以减少浪费。

想象一下，朋友，未来的海底或许就是一片密密麻麻的数据中心。