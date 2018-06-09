分析师警告：1990年代互联网泡沫可能重现

据CNBC网站北京时间6月9日报道，华尔街资深人士吉姆·保尔森（Jim Paulsen）当地时间周五在接受CNBC《Squawk on the Street》栏目采访时表示，当下来自科技领域内的种种警示信号，让人联想到了上世纪90年代末弥漫全球、最终以失败告终的互联网泡沫热潮。保尔森暗示，1990年代互联网泡沫可能重现。

作为基金管理公司卢佛集团（Leuthold Group）首席投资策略官，保尔森向投资者发出建议：鉴于当前来自科技行业内的种种警示信号，他建议投资者在科技领域可以“投资于中小盘股，而不是市场上抢手的FAANG（指Facebook、亚马逊、苹果、Netflix和谷歌等四家公司）股票。”

保尔森表示，当前科技行业内的“市场特征和态度”与当时认为的“科技行业不会失败”观点相似。“我发现了一个有趣现象是，随着这些‘FANG’股票真正地占据了市场，而标普500指数的参与程度显著减少，”保尔森称。

2013年，CNBC“疯狂金钱”（Mad Money）节目主持人吉姆·克莱默（Jim Cramer）提出了“FANG”一词。最近，代表苹果（Apple）的另一个字母“A”被添加到“FANG”中，这样，之前代表Facebook、亚马逊、Netflix和谷歌等四家公司的“FANG”，被演变成为了“FAANG”。而且，最近人们开始讨论如何将代表微软（Microsoft）的“M”，也一并体现到该词当中。

保尔森说，剔除科技股后，标普500指数的其他成分股自2013年以来一直表现不佳，低于整体市场。“你可以说，当下时期市场对科技股的迷恋，只是结束了一个互联网周期，”保尔森在写给客户的信中写道。“5年来，科技股一直主导着标普市场，这与上世纪90年代互联网泡沫时期的科技股的主导地位非常接近。”

“我只是想知道它是否会以同样的方式结束，”保尔森周五表示，“可能不会以同样的规模，而是以类似的规模。”

在从1995年到2000年的“互联网泡沫”时期，投资者对互联网公司的投资推动了股市快速增长。但随着互联网泡沫破裂，2000年3月股市触底回落，导致纳斯达克指数在2002年10月下跌了近80%。

基金管理公司LIH Investment Advisors常务董事拉里·哈韦尔蒂（Larry Haverty）表示，目前市场上充斥着“很多警告信号”，比如科技行业监管审查力度加大。“最终，大多数法规将会针对（FANG公司的股票），”哈韦尔蒂在《Squawk on the Street》节目上表示，“对于亚马逊，我认为对其造成影响将是反垄断法规。”

但保尔森指出，如今的科技行业与上世纪90年代之间的明显区别是罗素2000指数（Russell 2000 Index）指数的表现。他说，在小型股指数中，科技股的整体表现与市场表现相符，“而不是明显优于大盘”。

他补充说，“与90年代末的互联网公司不同，当时的小盘股和大盘股的表现都远远好于平均水平，而现在小盘股的情况并非如此。”保尔森表示，如果投资者希望在投资组合中保持科技股的权重，“那就选中小盘股，而不是购买受市场热捧的FAANG股票。”