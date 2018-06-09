路透社：谷歌Waymo希望将自动驾驶出租车服务带到欧洲

据路透社报道，Alphabet旗下的自动驾驶部门Waymo希望今年晚些时候在美国推出自动驾驶出租车服务后，再将这一服务引入欧洲市场。

Waymo首席执行官约翰·克拉富西克（John Krafcik）表示，该公司可能通过与合作伙伴合作的方式进入欧洲市场，但未给出任何时间表。

克拉富西克周三晚表示：“我们有机会让Waymo在欧洲进行试验，我们可能推出不同的产品，甚至可能采取不同的市场策略。我们可能会采取与美国截然不同的方式。”

他还表示，该公司高管一直在欧洲逗留，以便更好地了解当地在监管、政策和其他方面与美国的差异。

在美国，Waymo的自动驾驶汽车车队使用的是由菲亚特克莱斯勒和捷豹路虎打造的汽车，但克拉富西克并没有暗示，这两家公司是否会成为这项欧洲服务的潜在合作伙伴。

该公司计划，在未来几个月内在亚利桑那州凤凰城的某些地区推出叫车服务，并计划随后在美国更广泛地推出这一服务。

克拉富西克表示：“全世界一直在说自动驾驶汽车即将问世。如今，我们将要在凤凰城推出这种汽车，汽车的前排位置将没有人类司机。有时我觉得这个世界并没有预料到这一点。”

在美国，Waymo的服务将带有Waymo品牌，但在欧洲，如果有合作伙伴，可能不会是这样的情况。

克拉富西克表示：“可以说，Waymo品牌可能不会像其他一些在欧洲已经很强大的现有品牌那样强大。”

大型科技公司、老牌汽车制造商以及包括Uber和特斯拉在内的资金雄厚的初创企业，都在加紧努力，争取在自动驾驶汽车市场上占据领先地位，预计该市场将引领汽车行业进入下一个时代。

上周，菲亚特克-莱斯勒表示，将再向Waymo提供6.2万辆克莱斯勒Pacifica混合动力车，并将于2018年底开始交付。

此外，两家公司还宣布，菲亚特-克莱斯勒正与Waymo讨论，通过授权许可在前者的汽车上使用后者的自动驾驶技术。

6月1日，Waymo在菲亚特-克莱斯勒在意大利举行的投资者日活动上展示了一些克莱斯勒面包车，并提供了试车服务。

克拉富西克表示：“我们第一次带来了Waymo技术，展示了真正的四级（Level 4）自动驾驶汽车，汽车前排没有人类司机，完全自动化驾驶，也没有安全驾驶员监督。这就发生在意大利，这太神奇了。”

今年3月，Waymo表示，将在即将推出的自动驾驶汽车车队中增加至多2万辆捷豹路虎电动汽车。