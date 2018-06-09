推出触控Mac电脑什么的，苹果表示没兴趣

在WWDC 2018全球开发者大会结束之后，苹果软件工程高级副总裁克雷格·费德里吉(Craig Federighi)接受了外媒Wired的采访。在采访他表示，苹果对将触摸屏应用到其个人电脑上并没有任何兴趣，并解释称苹果对这类产品显然有自己一套不同的理念和做法。

众所周知，微软最火的硬件产品线Surface，无论是2合1平板笔记本电脑Surface Pro，还是Surface Laptop笔记本电脑，又或是Surface Studio一体机台式机电脑，这些产品均提供了触摸显示屏。不可否认的是，这些产品尤其是平板电脑和一体机，均获得了不同程度的成功。

正因为如此，全球各大Windows OEM厂商不仅接受而且兴趣勃勃，纷纷推出了大量基于微软Surface设计衍生的同类产品，关键是这些新类别产品的出货量获得了不错的增长，例如2合1平板笔记本电脑，目前被认为是全球PC市场销量的主要增长引擎，大多数消费者如今购买移动PC，除了关注笔记本电脑之外，基本还会考虑是否直接入手2合1设备。

然而，苹果依然坚持自己不做触摸屏电脑的初衷，克雷格·费德里吉认为微软所引领的这波设备只不过是所谓的“实验品”而已，虽然有一定的吸引力，但至今仍不够成熟。

“我们真的觉得，（如果）使用Mac电脑的人机工程学是，你的双手先放在一个平面上，然后把你的手臂举起来，不停地戳屏幕，这是一件多么累人的事情。”克雷格·费德里吉还暗示触摸屏PC效率不高，他表示他们看过很多人使用这种交互，但迄今为止，并没有谁告诉他们这类产品能够速度完成操作的。

克雷格·费德里吉还说，他不会对喜欢上触摸屏的Mac电脑，并强调苹果永远不会玩触屏Mac。

从本届WWDC大会来看，苹果的策略确实与微软直接给电脑配备触摸屏的做法不同。相反，苹果选择给iOS app带来桌面电脑的传统交互操作，使其具备触摸屏操作的同时，还支持键盘、触控板和鼠标进行交互。费德里吉坦诚，苹果内部将iPhone和iPad应用程序移植到Mac上的项目已经开发了两年，他认为让Mac运行iOS应用是更有意义的事情。

为了解决触屏PC的交互效率问题，多年来微软一直在推动“通用app”，不过此类应用至今数量有限。很显然，现在更封闭的苹果选择让iOS app支持传统交互，此类应用未来也将与通用app类似，届时将可以在iPhone、iPad和Mac上同时运行。因此，就算苹果对未来是否会推出iOS笔记本电脑一直守口如瓶，但一旦支持外设输入的iOS app足够丰富，这款产品问世就会是非常合理的决定。