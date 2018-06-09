Facebook说谎？第三方公司仍可访问用户好友数据

据《瘾科技》北京时间6月9日报道，《华尔街日报》发现，与Facebook声称早在2015年就禁止开发者访问用户好友数据截然相反的是，它仍然允许部分第三方公司访问用户好友数据。

被称作“白名单”（whitelists）的交易，使其他公司能看到用户的好友列表，其中包括电话号码和表示用户与联系人关系“密切”程度的数据。

据向《华尔街日报》报料的Facebook内部消息人士称，加拿大皇家银行资本市场和日产汽车就是能访问用户好友数据的两家公司。

Facebook对此表示，它给予第三方公司更高访问权限的目的，只是为了改进用户体验、测试新功能等。它还证实，2015年后它确实曾对外分享用户好友的信息。

前美国联邦贸易委员会（以下简称“FTC”）消费者保护局局长大卫·弗拉德克（David Vladeck）向《华尔街日报》表示，允许第三方公司访问用户好友数据可能违反了Facebook 2012年与FTC达成的协议：共享用户隐私属性为“公开”之外的信息，需要获得监管机构批准。

Facebook在Twitter上发文称，《华尔街日报》的文章没有搞清楚这些交易的时间和范围。据Facebook称，这些交易只涉及共享好友列表的能力，与照片或兴趣等信息无关。