微软复兴，与苹果谷歌亚马逊相比，你更看好谁？

上周，微软市值超过了谷歌母公司Alphabet，成为继苹果（Apple）和亚马逊（Amazon）之后全球市值第三大的上市公司。沉沦了17年，43岁的微软重回巅峰。下面，我们就来分析下，微软与谷歌、亚马逊、苹果的竞争、差异与相似之处。

微软vs谷歌：增长更强劲

六年前，谷歌凭借搜索老大地位和安卓的崛起，其市值首次超过微软，而现在谷歌只是Alphabet的一部分。就在两年前，Alphabet还占据着第一名。

但是在过去12个月，微软股价上涨了40%，远超过同一时期内标准普尔500指数11%左右的回报率，是Alphabet股价涨幅的5倍。

在过去的三年内，微软的股价已经飙升了115%左右，超过同一时期内苹果公司约45%的回报率，而同一时期标普500指数的回报率约为21%。

分析人士称，虽然谷歌的广告业务做得很好，但微软的云计算业务则更有前景。根据两家公司最新的财报显示，微软的云业务在第三财季为公司带来了79亿美元的收入。谷歌的云业务与包括硬件和Play（谷歌应用商店）在内的“其他收入”集中在一起，带来了44亿美元的收入。

然而，微软的云计算业务在最近一个季度的同比增长为17%，而谷歌公司包括其云计算业务在内的“其它收入”类别的总增长为36%。

美国科技网站Geekwire在3月份报道了摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师的一项预测，即微软将在一年内市值将达到1万亿美元，部分原因在于其云计算的强劲程度。

目前，苹果公司的市值超过9500亿美元，距离1万亿美元仅一步之遥，市值排名第一。亚马逊市值已经突破8200亿美元，排名第二。微软市值目前涨到了7800亿美元，短期内突破8000亿美元应该没什么问题。谷歌目前股价也在7800亿美元上下，与微软咬得很近，二者市值差距在100亿美元之内。排在第五位是Facebook，目前市值大约为5500亿美元。

微软vs亚马逊：把鸡蛋装在多个篮子里

微软现在的股价是2014年萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）刚刚担任首席执行官时的两倍多。分析人士将纳德拉时代的成功归因于他在云计算业务中与亚马逊竞争的战略决策，强调保持多样化的收入来源，以及开放长期以来被视为孤立的Windows生态系统，以支持其他平台和合作伙伴。

金融服务公司D.A.Davidson的分析师Rishi jalria说：“微软Azure已经成为继亚马逊AWS之后的第二大竞争者。”他说，对于像零售业这样的一些行业来说，Azure的云服务是AWS外的一个非常有吸引力的选择，因为亚马逊的电子商务业务直接与零售商竞争。

根据IT研究公司Gartner的估计，云服务的市场规模今年将达到惊人的1860亿美元，比去年增长21%。该行业预计将继续增长，到2021年突破3000亿美元大关。分析人士说，微软以75亿美元收购GitHub是非常值得的，后者可以帮助微软抓住这一增长机会，将新的开发者吸引到其云平台Azure上。

研究公司Evercore ISI的分析师Kirk Materne在一份投资者报告中表示，这笔交易可能会让微软在独立云开发者的生态系统中扮演更重要的角色，因为他们开发的软件在Azure和亚马逊AWS等云平台上运行。之前，这个生态系统一直被亚马逊主导。

这次收购还反映出纳德拉培育的一种不断变化、更加开放的公司文化。专家们表示，纳德拉一直奉行务实的商业战略，与外部平台和企业合作。2016年，微软收购了软件公司Xamarin，允许开发者为运行在Windows、Android和iOS上的设备创建微软移动应用。

“微软公司的文化已经改变了，”Griffin Securities公司软件研究部董事总经理Jay Vleeschhouwer说。他指出，纳德拉愿意与其他公司合作，并着手重组微软，以建立更多的合作关系。纳德拉的做法被形容为“务实”，Vleeschhouwer表示，在出售亏损的诺基亚的决定中，也可以看到纳德拉类似的做事风格。

与苹果、亚马逊、Alphabet等科技巨头相比，微软对某一特定业务的依赖程度较低。在该公司最新的财报中，微软披露其245亿美元的营收分为三个部分：约33%来自包括Office和LinkedIn在内的产品服务；28%来自服务器产品和云服务；38%来自个人电脑和游戏。相比之下，苹果公司大约70%的业务是销售iPhone，Alphabet 86%的收入来自谷歌广告。

微软vs苹果：已经成熟vs正在成熟

公司的生命周期与人相类似，随着年龄的增长会不断发生变化。这是苹果公司现在正在发生的事情，苹果公司并没有失去它的优势，而是正在走向成熟。微软已经证明，中年科技股也可以有很大的发展。

微软并没有花哨的新产品，但其在新市场的表现非常优秀。相反，就像它成熟的操作系统一样，该公司已经削减了一些坏习惯，专注于自身的优势，并计划更好地保持过去几十年的奋斗目标。

这对于一个20多岁的科技评论家可能没有什么说服力。但是，由于微软的市场价值已经与Alphabet和亚马逊的市值不相上下，华尔街某些人肯定喜欢看到这样的情况出现。

从这个角度讲，苹果的发展在很多方面都有微软的影子。尽管许多投资者担心，苹果正在失去对创新和增长的控制，但他们忽略了更广泛层面上的一点，即这家科技股正在成为一家更成熟的公司，可能不会以同样快的速度发展，但仍有大量资金可供选择。

以下是微软与苹果的共同之处：

1、拥抱“收费”精神

在过去十年左右的时间里，微软经历了一些成长的烦恼，但与试图打入新市场的努力相比，微软利用其已经令人印象深刻的操作系统业务，成为了一个盈利的云计算巨头。

尽管苹果能够在移动设备浪潮中取得巨大成功，但随着高层们意识到这一浪潮已经达到了顶峰。IDC指出，全球智能手机市场将连续第二年出现萎缩，知名科技风险投资人Mary Meeker发布的年度互联网趋势报告显示，全球智能手机出货量的增长趋于平缓。

下一步该怎么办？苹果可以尝试预言设备的下一个发展趋势，也可以从微软早期的错误中吸取教训，并利用当前的规模来创造持续的收入来源。

这正是苹果在其服务领域所做的事情。苹果iPhone和iPad有强大的基础，正努力从使用iTunes、应用支付和其他产品的用户那里获利。最近一个季度，苹果服务部门的同期增长率达到了31%，令人印象深刻，年均收入为350亿美元左右。这一数字是Netflix本财年营收预期的两倍以上。

可以肯定的是，从歌曲下载中收取费用并不像创建原创内容那样“吸引人”，但对于苹果的股东来说，它可以更可靠，也更有利可图。

2、认真回馈股东

到目前为止，苹果是所谓的“FAANG家族”（Facebook、亚马逊、苹果、奈飞和谷歌母公司Alphabet）股票中唯一分红的股票。

事实上，新手投资者可能会惊讶地发现，苹果当前的股息周期始于2012年，而这并不是苹果第一次向股东返还部分利润；该公司从1987年到1995年都在定期派发股息。

在这个无利润的“独角兽”年代，从股息支付者那里获得的稳定和长期总回报是令人信服的。尽管自2013年6月以来苹果的股价已经上涨了190%，其包括股息在内的总回报为270%。与此同时，微软在过去5年里股价上涨了180%，包括股息在内的总回报为220%。

此外，五年前，苹果公司的普通股超过9亿股，相当于2014年7比1拆股后的63亿股股票。然而，由于激进的回购，目前只有49亿股普通股。在短短5年内，苹果公司股本下降超过20%。

微软的细节并不明显，2013年年中约有83亿股普通股，目前约为77亿股，降幅为7%。但微软也表现出了对股票回购的强烈承诺，以减少供应，提高股价。

这种金融策略有时会被成长型投资者嘲笑，因为他们在与华尔街玩把戏以对不那么令人印象深刻的基本面进行大肆批评。但从股东价值的角度和总回报率来看，这些方法都是成功的。

3、拥抱执行力

微软的比尔·盖茨和苹果公司的史蒂夫·乔布斯都在华尔街留下了他们对科技承诺的创新和探索，这让他们的继任者很难再达到那样的地位。不过，这两家公司并没有将CEO的位置留给激进的继任者，而是留给那些注重细节、知道如何执行的内部人士，也就是当前微软的萨提亚·纳德拉和苹果的蒂姆·库克。

这对当时的微软来说是一个巨大的风险。不过，纳德拉赢得了华尔街的支持，而华尔街起初希望能有一个局外人在微软内部掀起改革。纳德拉通过一些软技能获得了成功，比如让员工感觉受到重视，对新机遇和过去的错误都要深思熟虑，而不是草率行事。

蒂姆·库克也给苹果带来了一种类似的、更为深思熟虑的思维模式。库克在很多方面都与乔布斯不同，他以在会议上保持沉默而闻名，而不是张扬他的个性。他是采购部门的负责人，是一位优秀的谈判者，拥有令人惊叹的供应链经验，他能够管理完成所有那些华丽的新iPhone的生产和交付的艰巨任务。

结语

且不要谈CEO们是否会让他们公司的“重生”，仅仅是成为一个成功帝国的好管家就已经是一项了不起的成就了。从两家公司最近的股价来看，这也是一种可以盈利的方式。

“微软所拥有业务的多样性确实有助于其继续向万亿美元的市值进军，”Jaluria说，“但微软是否会先于苹果或亚马逊达到万亿美元市值，这很难讲。”