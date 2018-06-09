除了更大的屏幕，苹果还准备为新Apple Watch做两颗“假按键”

虽然在本届WWDC上我们并没有看到新的Apple Watch手表，但新的watchOS 5系统更新却预示了“苹果表”的新发展目标。

目前Apple Watch正在重新回归到最初苹果所希望打造的定位——除了iPhone配件的身份，它会成为更独立的设备，并进一步延展苹果的生态服务。这种定位在之后的新产品中应该会有更好的强化。

在产品设计上，过去三代Apple Watch其实都没有太大的突破，新一代会怎么改目前还是未知数。比较靠谱的消息是早前9to5mac援引凯基证券（KGI）的报告，它预测今年秋季亮相的Apple Watch Series 4会配备更大的屏幕（或者说屏占比更高），而且电池容量也会进一步提升。

▲图片来自：AppleBase

另一则传闻则来自于今天的Fast Company。有知情人士透露，新一代的Apple Watch会抛弃掉原有的按压式物理按键设计，转为用Taptic Engine震动机制来模拟出“按下去”的感觉，这一点和之前iPhone 7时代的“固态Home键+压力感应”组合一样。

报道称，新的Apple Watch仍然会保留侧边按钮以及Digital Crown的部分，包括像Digital Crown也仍然支持旋转操作，但“按下去”的动作也会全部交由Taptic Engine替代。

说白了，这两个按键你仍然会有“按”的感觉，但其实都是靠震动模拟出来的。

苹果会干掉Apple Watch的物理按键并不是太奇怪的事。一方面，消灭按键、追求一体化设计一直是苹果产品的终极目标。从iPhone的发展历程我们也能看到，苹果这套触感反馈交互有着巨大的潜力，就算是换用了固态Home键，线性马达带来的多层级震动模拟也可以保证良好的手感。

值得一提的是，今年我们在一些Android手机上也能看到这种注重震动反馈的产品出现，比如采用了优质线性马达的魅族15，Home键的震动反馈就做得非常不错。

考虑到iPhone X正面的Home键已经被消灭了，往后说不定连侧面的开关和音量键也会和Apple Watch一样改用压感按钮，目前HTC U12+已经在这方面有所尝试。

另外，更为一体化的设计也可以进一步提升Apple Watch的防水防尘性能，并为电池等元器件预留更多的空间；作为用户，我们也不用再纠结按键损耗的问题。

按照计划，新的Apple Watch将会在今年秋季正式亮相。但知情人士也不敢把话说死，所以不排除苹果推迟到2019年才发布的可能性。