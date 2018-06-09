中国三星，惊人的求生欲

6月7日晚间，三星在北京演艺中心举行了一场盛大的发布会，本场发布会的主角是三星旗下的新机Galaxy A9 Star。

不过在IT之家小编看来，这场发布会还有另一个主角，一个看不见摸不着但是能够深切感受到的主角，用当下的流行词来说，就是：中国三星的求生欲。

坦白说，作为国内科技媒体的工作人员，对于手机行业“大事小事都来场发布会”的情况是有所担心的，过度的营销总会令人有“务实“还是“务虚”的质疑。而在这一点上，来自国外的大厂又会显得风格过于迥异，经常一款重要的产品官网就直接发布了。

所以这次参与Galaxy A9 Star伊始就有些诧异：这样一款定位中端的手机，按以往别说发布会，可能通稿都不是给所有媒体都提供的。

而到了发布会的进行时，这样的诧异愈发明显：

发布会现场布置相当有排场，场地内各种新鲜好玩的潮品，一看就是为年轻人特别准备的；产品的宣讲环节很生动很High，三星电子中国研究院院长张代君先生甚至在讲解Bixby的时候随着音乐来了即兴舞，还有就是，华晨宇真的来到现场了，并且无意外带动现场气氛走向高潮……种种看点相较于国内厂商的发布会有过之而无不及，所有的这些细节都会让你怀疑：

这真是我们之前认识的中国三星吗？

其实某种意义上说，不是了。

被Galaxy Note 7“炸”出来的求生欲

根据市场调研机构Straegy Analytics调查得出的数据，截止2017年第四季度，三星在中国的智能手机市场份额已经跌倒了0.8%，五年前，这家公司在中国的手机市场份额还占据着20%之多。不过好在，在2018年第一季度，其份额又增长到了1.3%。

应该说，Note 7的爆炸事件以及糟糕的公关处理成为一个导火线，令中国三星手机市场份额在过去两年全面失守。

逝者如斯，祸兮福所倚，换一个角度来看，这个事件也并不是没有丝毫积极意义，至少它“炸”醒了三星在中国的“求生欲”。

从“人”到“事”都在改变

求生欲被激发，那么就一定会有对应的改变。

其实任何一个企业在某个市场的改变，无非要做到两点，其一是顺应“人”的需求，其二是顺应“事”的趋势。这两者又可以分别从“内、外”两个角度着手。



2017年5月11日，三星电子副社长权桂贤被任命为三星大中华区总裁。上任伊始，他就喊出了李健熙曾说过的一句话：

除了你的妻子和孩子，其他都要进行改变。

事实上，他的上任，本身就是一种改变。

然后，三星撤掉了在中国的七大支社，把它们变更为22个分公司，重点是，其中77%的分公司负责人都是中国人。

据IT之家编辑所了解，在之前还有七大支社的时候，三星在中国还保留着典型的家族式企业文化，层级分明，管理层大多是韩国或朝鲜族人，企业内部的中国员工和韩国员工工作之外的私交很少。

在那时候，中国三星希望做“中国人喜欢的企业”，连名称也改成了“中国三星”。不过权桂贤上任后，措辞变了，“做成一个真正的中国企业”是他的首要任务。最基本的，首先要关注自家基础员工的声音。权桂贤曾在采访中表示，自己坚持每周至少走访两家分公司，去倾听当地员工的想法和建议。

到企业外部，就是中国三星也开始更近距离地接触中国本地的消费者。

这次发布会上，权桂贤分享了一个案例，在一次活动中他公开了自己的微信二维码，然后自己的微信好友就爆满了，这些好友给权桂贤提出了很多建议，关于如何让三星在竞争激烈的中国手机市场更好地生存，注意，这里他使用的是“Survive”这个词。

举一个比较直接的例子。小编使用的就是三星Galaxy Note 8，这款手机中的Bixby语音助手对于国内第三方应用的深度整合程度是IT之家之前几乎没有见过的，其实这正是中国三星努力“本土化”的直观表现。

在“事”这一方面，我们也可以看到中国三星正在做出的改变。除了上述组织架构的改变，还有最重要的就是对国内市场渠道的梳理、革新。

三星需要重新获得国内渠道商的信任。曾经的FD渠道模式（Fullfillment Distribute）对三、四级市场的管控直接且严格，代理商没有太多的权利，忠诚度也容易出现问题。同时这个模式需要高昂的成本，三星手机目前在国内销量并不能支撑它向三、四线城市的渠道下沉，因此这会是一个难题。

目前，三星电子也在筛选优质忠诚的渠道商做长期深度的合作，如果价格和销量能够保持，那么信任的恢复也是可以预见的。当然，IT之家小编认为，尽管做了这些，这依然是摆在三星面前的重要关隘，毕竟三四线城市在OPPO、vivo多年的精耕细作下市场已经基本被占据，小米和华为也这两年也各自靠着自己的模式玩得很溜，留给三星的空间并不多。

对外的营销，则是在这次Galaxy A9 Star发布会上我们所能看到的。其实国内的发布会更大意义上不在于发布产品，而是为自己提供更多的和渠道商、粉丝、普通消费者以及媒体近距离接触的机会。这次发布会上，代言人华晨宇的三首歌以及互动占据了发布会相当长的一段时间，有那么一瞬间小编也觉得有点OPPO的意思了。这在两三年前，小编是不敢想的。

不管结果怎么样，都该改变了

“吉凶悔吝生乎动”，无论什么结果，当前都是到行动、改变的时候了。三星中国的这一系列改变，能让人深深刻刻感受到其内心强大的“求生欲”。不过，中国手机市场竞争的惨烈程度从来就没有消减过，对于三星而言，想要重新获得这个市场的认可，上面这些也确实不够，例如在定价策略上，目前仍然“水土不服”。

古话说，“凡事太尽，缘分早尽”。或许三星应该感谢Note 7的爆炸事件，发生在“势”去尽之前。眼下，缘分未尽，把握住这个时间段的“生机”，任重道远。

相关阅读：

《前后2400万像素：三星Galaxy A9 Star手机正式发布，2999元起》

《何以三星殁》

本文首发于IT之家微信公众号，欢迎大家订阅关注。



IT之家官方微信公众账号

爱科技，爱这里。

“扫一扫”二维码来关注IT之家，或者微信搜索“IT之家”并关注。

▲移动客户端用户：点击二维码图片并保存到手机，然后使用微信的扫一扫功能，选择相册，找到此二维码即可扫一扫。