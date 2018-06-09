三星连续三个季度称霸全球半导体市场，领先优势扩大

据BusinessKorea北京时间6月9日报道，今年，三星电子继续维持在全球半导体市场的龙头地位。随着英特尔的增长放缓，以及内存芯片市场的蓬勃发展，三星电子极可能连续第二年称霸半导体行业。

根据市场研究公司IHS Markit的最新数据，自去年第三季度以来，三星已经连续三个季度排名芯片行业首位。

第一季度，三星在半导体行业的销售额为186.07亿美元，同比增长45.4%，环比增长1.6%，市场份额为16.1%。

这让三星电子进一步扩大了对英特尔的领先优势。当季英特尔的营收为157.45亿美元，同比增长11.1%，市场份额为13.6%。此前，市场研究机构IC Insights便预测，三星将在第一季度继续维持市场领头羊的地位。

SK海力士以81亿美元的营收排名第三，美光科技以74亿美元紧随其后，其次则是博通和高通。

物联网和大数据行业对内存芯片的强劲需求助推了三星的这一表现。IC Insights预计，今年DRAM内存市场将增长37%。在该市场，三星电子、SK海力士和美光科技合计占据了95.4%的市场份额。

颇具讽刺意味的是，虽然三星在内存芯片市场大获成功，但是是英特尔在1960年代创造了这项业务。由于来自日本公司的竞争日益激烈，英特尔在1990年代早期退出了存储芯片市场，然后在最近重新杀入。去年，英特尔增速最快的业务就是存储芯片，但要赶上三星它还有很长的路要走。

多年以前，三星电子从日本同行那里获得技术许可，开始打入存储芯片市场。如今三星还进入了英特尔的传统地盘，不但生产自家手机处理器，还为芯片巨头高通代工。高通正在PC和服务器芯片市场和英特尔竞争。