白岩松点赞上合青岛峰会媒体包：或不费钱却费心

IT之家6月9日消息 举世瞩目的上海合作组织青岛峰会将于今明两天在山东青岛召开，会议主办方为各路媒体提供了贴心的媒体包，8日央视晚间节目《新闻1+1》中，白岩松就直言“这些东西可能不太费钱，但非常费心”。

白岩松介绍，本次上合青岛峰会为记者们准备的媒体包内容丰富，处处都充满人文关怀与黑科技。峰会准备的媒体包为男性记者提供了领带，为女性记者提供了丝巾。同时，媒体包中所提供的签字笔还能够充当手机支架，同时也可以拿它当酒起子用。

白岩松还介绍了本次峰会为媒体记者提供的笔记本，这个笔记本处处充满黑科技，针对不同接口的手机，笔记本上带有不同接口的数据线，方便媒体记者充电或者数据传输。当然，这个笔记本本身也是一个充电宝。

令人意想不到的一点是，笔记本搭扣部分被设计成一个隐形的U盘，这对于记者朋友们而言绝对是一个大福利。

白岩松也坦言“本次峰会来报道上合峰会记者的记者可算是发了”。这些东西可能不太费钱，但是非常“费心”。

另据中国新闻网记者介绍，本次上合青岛峰会为媒体朋友提供的媒体包中，总共包含大大小小16件物品，包含一本青岛介绍手册、伴手礼、便利贴、带充电宝功能的笔记本、会议日程表和笔记本、雨伞、雨衣、媒体手册、便携笔记本、保温杯、帽子、带优盘的笔、耳机、数据线、丝巾和领带。