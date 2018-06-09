英特尔给PC厂商准备的这次高考，希望各位能记住这些标准答案

看惯了国产手机发布会的剑拔弩张，猛地参加Computex 18这样的PC展会都会被这种平和的气氛感到不适应，就像在这个东南地区的台风季享受了连续5天的和煦阳光一样意外。

然而相同的是，所有的参赛选手都有着一个相同的紧要目标，就像全部手机品牌都在为能挤出排行榜Others之外的位置去拼命时，所有的PC厂商也在纠结下一个10年的计算设备应该是个什么模样。

诚然，IBM最早定义了PC，微软手中有着最多的PC用户的反馈，苹果瞧不起PC，就连锤子都抢着要来定义革命性的计算设备，但最有发言权的还是英特尔，可以随时预言未来一段时间PC性能和功耗的预设，无疑是这场游戏中开天眼般的存在。

随着全国高考的结束，英特尔也完成了本次Computex上全部技术的实物演示，这无疑像是为今年的PC市场公布了标准答案。

体积小型化

智能手机之所以一度被看作PC杀手，与其说是因为它在那么小的体积中集成了尽可能多的功能，不如说是因为它在那么小的体积重集成了尽可能多的算力。

一如英特尔 40年来做的那样。

在英特尔 Open House展示环节的大门口，英特尔拿出了初代8086处理器和最新的i7-8086K处理器做迎，单纯地比较两者的性能差已经毫无意义，相差不大的芯片面积之上，承载的是40年PC产业的光华。

而英特尔用一面“墙”来承载这些闪光点，这些多宝格里放置着从2010年至今的笔记本产品的形态变化，从最早的超极本、可翻折本，到14年左右的无风扇、二合一产品，再到最近力推的双屏幕产品，总的来说形态上越来越薄，留给“无用部分”的“宽容”越来越少。

NUC或许是最能体现这些精神的自有产品，稍微深究才知道NUC是Next Unit of Computing（下一代计算单元）的缩写，但之前英特尔可能觉得当时的产品还难以撑起这杆大旗。

直到这一代代号（Hades Canyon）的骷髅峡谷NUC面世，英特尔才有了第一款能够体面地当做自己展示用机的整机产品，在现场多个环节都能看到它的踪影，这要比一排排的Mac和Surface顺眼多了。

现场英特尔同样展示了与骷髅峡谷“同芯”的Kabylake-G系列产品，在小体积电脑和笔记本上都有应用，但在CoffeeLake已经大行其道的今天，希望英特尔整合第三方GPU的产品的更新速度能够更快一点。

联结多样化

看到这个小标题很多人会说：“这不是废话么”，我们用了十几年电脑，每年能够联结的东西都越来越多啊。

但与之前英特尔在不断提升外设联结的多样性不同，本次Computex上英特尔更侧重于展示让更复杂的输入输出设备成为日常使用的全新入口。

这台骷髅峡谷上宛如行李箱提手的部分，是英特尔改造出的WiDi天线，在与HTC生产的无线VIVE VR头盔配对之后，可以在半径10米之内无指向性地进行显示输出，如果需要玩VR游戏的话，再也不需要拖着一根长长的线在屋子里乱跑了。

而雷电三接口的广泛应用则是这部分的最佳案例，虽然之前苹果几乎是雷电接口的代名词，但最终结果就是雷电2只在专业的视频拍摄行业高居一隅，价格也未曾被大众所接受过，这充分说明了，想要普及雷电3必须靠PC，越便宜越好。

在现场的一台HP轻薄本上，英特尔先后联结了两台雷电3接口的显示器，并分别延伸出去外接了一款戴尔的M.2 SSD的随身存储，和一块基于Optane 905P SSD的台式机存储硬盘盒。

而雷电3接口的高带宽，保证了全部串联的设备都能进行极高速的数据传输，工作人员尝试读取随身存储中的视频数据，经过PC压缩之后再存储至Optane中播放，同时两个显示器一个负责操作工具软件一个负责演示视频，全程效果都十分顺畅。

以及你们都懂得Amazon Alexa语音助手等，在PC上也会马上见到。

功能专业化

与大家现在买车都知道这是SUV，那是MPV不同，在很长的一段时间内大家买电脑，都会说“我想买一个强一点的电脑”。

其结果就是，我不知在一家视频工作室甚至是大学的实验室里见到了各种闪耀着RGB灯光的游戏PC，虽说性能是达到了顶尖，但不说外观上不伦不类，至少在一些针对性的操作上也没有得到优化。

定制化与用户分层是一个行业进入红海之后的必然阶段，在此次Open House上也见到了英特尔对于细分用户更精确需求的考量。

全新的创意者系列PC，为影视频等内容制造行业提供了兼顾小体积和高性能的配置选择，上图中间的这台PC，可以最高提供18核心的配置选择。

但这还谈不上定制化，你见过YY主播专用PC吗？

这台由Shuttle设计生产的直播PC，可以同时接入4路视频串流，如果是主播想解说手机游戏的话，可以同时输入手机画面和由多个摄像头即时拍摄的视频场景，而这些都无需用户对软件和硬件设置有极深的了解，基本上属于即开即用。

类似的思路也延续到了绘图PC上，英特尔在软硬件算法上都做了针对性的投入和优化，现场显示在供应商合作伙伴的配合下，新的硬件已经可以实现400hz刷新率的笔触更新，确保画图时显示的精准与流畅。

可以看出，英特尔试图在高净值、风口行业研发和部署更多的专业PC系统，当中的利润也极其可观。

无论是唱衰PC，还是看好PC，谁也不能否认随着5G和视频时代的到来，人类对于计算力的需求会再次上升，也成为PC生产力的又一次机遇的来临。

就像刚刚结束的高考，无论有什么样的争议，这都是大家人生阶段必不可少的一次历练，也是很多人人生际遇的又一次改变。

祝各位考生金榜题名，祝各位金榜题名后都有新PC可买。