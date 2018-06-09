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电商请注意！国家市场监管总局要求“6·18”网促不准先涨价再打折

2018-6-9 15:45:22来源：IT之家作者：阿迷/实习责编：阿迷/实习评论：

IT之家6月9日消息 昨日，国家市场监督管理总局召开“6·18”网络促销活动行政指导座谈会，要求网络交易平台与网站，强化“第一责任人”一事，并提出多点意见。会上市场监管总局要求电商平台禁止先涨价再打折。

据IT之家了解，京东、阿里巴巴、苏宁易购、国美在线、当当网、网易考拉、贝贝网、唯品会等12家网络交易平台与网站的相关负责人出席座谈会。会议指出，网络交易平台与网站应该在平台治理、信息披露、公平竞争、消费者权益保护、广告合规、知识产权保护、食品安全等方面落实网络敬意主体责任。同时市场监管总局对上述企业提出以下几点要求：

  • 自觉遵守《网络交易管理办法》《网络商品和服务集中促销活动管理暂行规定》等相关规定；

  • 自觉落实促销信息事先公示、平台进入把关、促销信息记录和保存义务；

  • 禁止通过协议等方式限制、排斥促销经营者参加其他平台组织的促销活动；

  • 监督促销经营者自觉履行促销活动义务，遵守《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》等相关规定；

  • 不得利用格式条款侵害消费者合法权益，不得因促销降低商品质量，借机以次充好，以假充真；

  • 自觉遵守促销信息规范和促销广告规范，不得对商品和服务作引人误解的虚假宣传和表示，不得发布虚假广告，不得先涨价再打折，不得虚报特价揽客，实施有价无货的欺诈行为；

  • 禁止采用虚构交易、成交量或者虚假用户评价等虚抬商誉的方式进行促销；

  • 采取必要的技术手段保障平台正常运行，自觉加强售后服务队伍管理，及时处理消费者投诉和商标权利人投诉，制定促销活动物流配送应急预案，多向消费者提供质量优、价格实、服务好的商品和服务；

  • 禁止违背合法、正当、必要的原则，收集、使用、泄露、出售消费者和经营者个人信息。

据了解，国家市场监督管理总局网监司相关负责人表示，下一步将联合各地市相关部门，展开对“6·18”网络集中促销活动的监管监测。同时该座谈会上还通报了食品、保健食品欺诈和虚假宣传整治工作要求。

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