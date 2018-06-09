翻新电脑竟成微软噩梦？这起专利官司情节堪比电影

自第一台iPhone面世以来，个人设备变得时髦，小巧，并拥有强大的处理能力。

因为生产商用胶水和特种螺丝来安装新设备，所以使得它们很难修理。大众消费者理所当然地认为，故障设备不用维修，而是直接买新款。但是随着电子垃圾堆越筑越高，“正当修理”（right to repair）的环保活动应运而生。

运动的倡议者们希望，立法机构能降低消费者修理设备时候遇到的法律门槛和厂商障碍。该运动也是一个环保运动。如果消费者购买二手电子产品，那么这些产品的使用寿命就会更长，消费电子行业消耗的自然资源和产生的电子垃圾都会减少。

尽管苹果是这项运动的重点关照对象。另一个科技巨头，微软，也因为这个问题被多方批判。

垃圾山

iFixit的CEO Kyle Wiens表示：“正当修理运动的核心宗旨是，我们应该有能力维修我们拥有的一切。”他的公司拆解电子设备，提供关于维修的指南，并售卖维护工具。

他说：“如果我买了个小摆设，它的说明书上就应该有关于维修的信息，我也应该在这玩意儿坏了的时候买到相关的维修部件。 ”

损坏的电子设备是一个积累得越来越大的问题。根据《联合国全球电子垃圾检测报告》，人类在2016年一年产出了4470万吨电子垃圾。其中仅有20%得到重新利用。废置的设备会向环境中泄露包括汞，镉，砷在内的一系列有毒物质。

采掘生产新设备的原材料也会造成危害。在刚果，为了满足全球对锂电池的需求，童工被用来在危险的钴矿中劳作。同时这些开采行为也会将毗邻的社区暴露在有毒物质下。

在微软的网站上，这家互联网巨头宣称要“构筑一个可持续的未来”，其计划包括到2030年同比减少75%的碳排放量，在缺水的加州硅谷建设一个“净零水”（消耗的水资源和排放到取水地的水持平）园区。微软同时宣告其在2016年回收利用了9500吨电子垃圾。

但是微软还是想要卖更多设备的，比如他们的Surface笔记本电脑，这是第一台在iFixit得到0可修复性评分的笔记本。iFixit称这款产品为“在不物理破坏产品的情况下，绝无拆卸可能“恐怖胶水怪”。

美国联邦公平贸易委员会近期对微软的Xbox的保修条款发布正式警告。社会活动家担心，该保修条款会降低用户修理游戏机的意愿。（公平贸易委员会也提醒了XBOX的竞争对手索尼和任天堂。）

微软的Surface笔记本是科技公司阻挠用户维修产品的最极端案例。微软、苹果和其他这些公司单纯的不推出他们产品的维护包。这就是为什么包括iFixit在内的其他独立维修公司不得不粗暴的物理拆开平板、手机、游戏机、电脑等设备。

▲图：印度最大的电子垃圾市场Seelampur，废弃的电脑显示器堆积在路边。

今年早些时候，在微软总部所在的华盛顿州，微软、苹果、Verizon，及Comcast在内的一系列公司联合抗击了一项“强制要求生产商允许第三方获取产品部件和整体结构图纸”的立法。提案还要求，禁止使用难以更换的电池。难以更换电池是很多手机越来越卡顿的原因。几年来，类似的提案在各地不断试图通过立法机关，极少数能成功。

为什么反对这个立法？

在一份电子邮件中，娱乐软件联合会媒体关系部门副主席Dan Hewitt这样捍卫微软、任天堂、索尼的诉求：“这不仅让知识产权易受侵害，也会削弱消费者安全和隐私的基本权利”。

他表示，独立维修机构在维护游戏机的时候会“不择手段节约成本”。Hewitt同时表示：“分享敏感设计图纸和专利硬件数据”会让黑客更轻松地侵入设备。

Hewitt还提到，娱乐软件联合会担忧数字版权管理（DRM）技术会因此收到影响，导致软件盗版的流通。对微软这样的公司来说，这是绝对不允许出现的情况。微软非常重视数字版权的保护，果断的把Eric Lundgren送去吃了十五个月的牢饭。

坐牢的电子垃圾回收者

今年33岁的Lundgren创办了一家名为IT Asset Partners的公司，公司宣称每年从包括IBM和Sprint在内的大公司回收约1.8万吨电子垃圾。这让他成为了“正当修理运动”的重要人物。

理所当然，回收再利用的电脑也是需要操作系统的。Lundgren表示，他从中国买了上千张Windows还原光盘来延长二手笔记本的寿命。说到底，Lundgren相信自己能通过转卖这些还原软件来延长硬件的使用寿命。他坚称，这些还原盘是合法的，因为他们包含网上有的免费软件。

当用户购买像Windows这样的操作系统时，用户实际上购买的是该系统的使用权。比如你去超市买了台联想电脑，在此同时你一般也会购买设备预装的Windows操作系统使用权证书。这个证书在设备运行终生有效，并且可以根据设备的转卖而转移。

然而，微软指控Lundgren通过“造假产业链”牟利。

问题的核心是证书，而不是操作系统本身，如果操作系统有问题你完全可以重装一次。

当旧电脑开始变卡的时候，与其直接丢了它，用户可以靠还原盘重装操作系统来试试灵不灵。也许不灵，这时候再丢了也不迟。不过也许重装之后灵了，就可以用了更久了。

在中国的时间里，一名来自佛罗里达的中间人Bob Wolff告诉Lundgren，他有一个客户想搞到两万八千份戴尔笔记本的Win7和XP的还原盘。数字看上去很大，但是戴尔每年会卖上百万台电脑。

Lundgren表示，每张光盘要收取25美分的生产和运输费。等Lundgren做好之后，那位甲方突然决定自己去烧盘。最终，Wolff以3400美元收购了Lundgren手里所有的安装盘，12美分一张。

2012年，东窗事发，美国海关拦截了这批货物。微软指控Lundgren，称他通过一个“精心设计的造假产业链”牟利。

之后， Lundgren被判预谋走私假冒产品和刑事版权侵犯的罪名。他觉得自己没做错什么事儿，却面临21项指控。他认为，这些碟片根本不值钱，他自己在做正确的事情。

悲报，法庭不这么想。法庭裁决这些碟片价值70万美元。微软律师表示，这些碟片“影响微软潜在售卖翻新注册项目下的WindowsXP和Windows7”。

值得注意的是，参与翻新售卖计划不是必须的。法律没有条款规定翻新电脑卖还要给微软付证书钱。如果翻新商加入这个项目，他们翻新的设备就可以按大概是每台电脑20-40美元的折扣价拿到新的Windows操作系统。

所以，尽管这些软件本身是免费下载的，理论上讲翻新商可以加入翻新注册项目并为微软带来利润。

Lundgren说，“法庭不理解全新的自带证书的微软操作系统，和可以在网上免费下载但是需要微软证书才能使用的系统之间的区别”

他说：“当微软出庭作证的时候，他们曲解了这些CD的用途和价值。这就是为什么法庭会给我定罪的原因。”

记者就此联系了微软。公司拒绝对Eric Lundgren的案件作出评论。

在案件被媒体报道后，微软发布了题为“关于一起美国政府公诉造假案件的若干事实”的长博文。博文指控，Lundgren试图欺诈他声称一直为之奋斗的社区。

微软也在努力洗刷其“抵制延长设备寿命”的污名。

微软公司通讯副总裁Frank X. Shaw表示：“我们推出了一系列稳健的项目，全力支持电脑的翻新和回收利用。超过3000企业和个人参与了这个项目，回收了上百万台电脑。”

微软公司告诉记者，翻新项目的参与者在过去十二个月中翻新了超过300万台个人电脑。

在其博文中，微软着重指出Wolff为检方提供的Lundgren寄出的电子邮件罪证。不过，辩方表示这封邮件有被更改的痕迹。Lundgren宣称，Wolff出于自保，更改了邮件内容。

该案的这个细节很有趣。Lundgren制造这些碟片的行为或许是非法的。他肯定没按照规矩做事儿。但是如果没有这份邮件，该案件就变成一个人因为发售网上免费的软件来延长旧电脑寿命而被逮捕。

Lundgren相信，这一切都是微软为了胁迫翻新商够买他们不需要的新软件而做的。在法律制裁的威胁下，人们会被吓到，不敢烧录系统还原碟。

这会让销售方对旧电脑兴趣大减。为什么要冒着法律责任的风险拯救老旧的计算机呢？这一系列的影响，又会导致电子垃圾增加。

有一点上微软和Lundgren达成了共识：他不该把戴尔的Logo放在碟片是。他说这是为了让消费者更好的理解碟片的功能。

Lundgren说：“我的罪行是把Logo印到了毫无价值的塑料上。但这不是刑事案件呀”他说这事儿最多罚款得了，不会坐牢的。

说这些太晚了。四月的上诉Lundgren也失败了。

Lundgren对于要坐牢并不开心。不过他说，希望关注此案的公众能够向微软和其他科技公司传达一条信息：“我们不会任你们这么欺负。如果你们还污染环境，我们会阻止你们。”

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