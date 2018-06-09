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《Dota2》Ti8八支直邀名额确定，中国战队占据一半

2018-6-9 16:52:47来源：游民星空作者：梁萧责编：阿迷/实习评论：

今天举行的SuperMajor中国Dota2超级锦标赛败者组第四轮结束，VP淘汰了OpTic进入四强，而随着OpTic战队被淘汰，中国战队VGJ.Thunder则是确保了Ti8最后一个直邀名额。

虽然VGJ.T战队在6号时被同为中国战队的NewBee淘汰，但是当时能够威胁到它直邀名额的只有OpTic战队和TNC战队。OpTic战队在淘汰了TNC战队后，则是遭遇了当前Ti8积分第一的VP战队，幻神VP则是2:0带走OpTic。

就这样，由于杀入本届SuperMajor四强的PSG.LGD、VP、Secret、VG四支战队，早已确定了Ti8的直邀名额，谁获胜都无大的影响，且由于之后的比赛也都没有Ti8积分，所以VGJ.T成功拿下了第八个、也是最后一个Ti8的直邀名额。

这样Ti8八支直邀战队全部确定，中国队占据四席！当然，之后的预选赛还会有更多的队伍参与到Ti8冠军的争夺中，希望在偶数年的加持下，西恩刀塔在温哥华能够拿下不朽盾，继续书写传奇。

截止到今天，Ti8积分榜单中，VP作为唯一一支破万分的战队位居第一，之后分别是LGD、液体、秘密、迷你司机、VG、NB和VGJ.T。而SuperMajor之后几天的比赛，会更加精彩，大家可以关注一下，希望睡醒后又是一场胜利。

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关键词：Dota2游戏LGD

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