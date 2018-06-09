2018世界杯比赛用球“电视之星18”有玄机：内置NFC芯片

IT之家6月9日消息 2018年俄罗斯世界杯将于2018年6月14日至7月15日在俄罗斯境内11座城市中的12座球场内举行，这也是第21届世界杯足球赛。而此次世界杯的比赛用球“电视之星(Telstar) 18”也内有玄机，因为这是首款支持NFC的正式比赛用球。

▲图自阿迪达斯官网

除了采用全新的球面拼接设计，更新换代的制作工艺之外，此次NFC芯片的植入是Telstar 18的一大亮点。

▲图自阿迪达斯官网

NFC也就是近场无线通讯，这是一种短距离的无线技术，在一个极短的距离下，让电子设备之间可以资料互通或启动特定功能。嵌入在Telstar 18足球内的NFC芯片，只允许单方面传送数据，当支持NFC的装置接收到芯片所传来的数据，即启动Telstar 18 NFC连线体验。

只要将手机放在NFC芯片附近，即可启动体验内容。体验内容包括关于独家产品资讯、adidas足球的内容、线上竞赛和挑战等等。

2017年耐克与NBA推出了NBA球队新赛季的“Statement”版球衣Nike NBA Connected Jersey也采用了类似的设计，球衣左下方 NikeConnect 标签内部就有一块NFC芯片。