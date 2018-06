美团越来越像一个超级应用，他会如何挑战阿里腾讯

据国外媒体报道,《福布斯》日前撰文指出,随着用户覆盖面越来越广,美团正在发展成为一个全方位的一站式消费服务平台,甚至能够与腾讯的微信相媲美。但与此同时,该公司面临的挑战越来越大,长期以来中国的消费互联网一直由电子商务巨头阿里巴巴和社交媒体巨头腾讯所控制。但是这种双头垄断的态势并没有阻止一家年轻公司获得越来越多的在线消费。

在去年的融资之后,美团点评估值已经达到300亿美元,正在成为中国的下一个超级应用程序。这家位于北京的公司为用户提供广泛的本地服务,与Groupon,Yelp以及Uber Eats的商业模式相似。人们可以在美团应用上查看餐厅并订购餐食,还可以预订酒店房间,购买电影票,甚至通过平台安排婚礼摄影。随着其受众越来越广,美团正在演变成一个全方位的一站式消费服务平台,能够与腾讯的微信相媲美。但同时,由于深陷困境的竞争对手纷纷摩拳擦掌,准备挫败起发展势头,这也使得该公司面临的挑战越来越大。

中国版Groupon

美团崛起于团购业务,它由连续创业家王兴创办于2010年,当时用户可以通过预订餐厅或预订卡拉OK酒吧来获得折扣。在打败糯米等竞争对手之后,美团积极扩张进军更多的本地化服务。例如它增加了食品外卖,所以人们可以不必再离开其平台来订购餐馆外卖。2015年,它与大众点评合并,成立后的新公司价值达到了150亿美元。

投资公司戈壁创投上海合伙人徐晨表示:“Groupon(美国团购平台)模式在中国极具竞争力。保持领先于竞争对手的最佳方式实际上就是扩展到更多垂直细分领域,这样你就可以成为一个拥有更高用户参与度的综合在线平台。”

现年39岁的王兴身价达到了41亿美元。如今在其领导下,美团点评在几个主要的网络市场中都占据了一席之地。美团在外卖领域进行大量补贴,利用大众点评的庞大用户群体,在全国各地建立起了一个庞大的物流网络。根据咨询公司Trustdata的数据,美团一举超越阿里巴巴旗下的外卖订餐平台饿了么,占据中国外卖市场46%的市场份额。据统计,中国外卖市场价值高达2000亿美元。而市场研究公司弘亚时代发布报告指出,在通过平台预定的房间总数方面,美团点评超过了在线旅游平台携程网。不过,携程在五星级酒店等更多高端产品中占有绝对优势。

下一个超级应用

美团的进步并不止于此。其应用总大约有400万家商户,涵盖了从公寓出租到主题公园门票销售等诸多领域。此外,其已经形成了3.2亿用户的庞大群体。目前,该公司正在为未来的扩张增加资金:据媒体报道和消息人士透露,该公司正准备在今年晚些时候在香港上市,目标估值为600亿美元。该公司发言人表示:“作为一家快速成长的公司,美团时刻都有资金需求”,并将“考虑所有可供选择的融资方案,以满足其未来增长的需求”。

投资公司启明创投执行合伙人甘剑平表示:“美团离一个超级应用越来越接近。它的目标是成为人们日常用餐,住宿和交通的平台。”

在线交通是公司的下一个发展方向。美团于今年4月份以27亿美元(不计债务)的价格收购了自行车共享创业公司摩拜单车,最近又在中国七个城市上线了自家的共享乘车服务。长期以来,该服务一直在发放优惠券以吸引更多的司机和乘客。对于公司来说,这是一个自然而然的下一步,因为它让用户可以选择直接在应用内为预订的服务安排出行。此外美团也有自己的数字支付服务,所以人们可以用自己的电子钱包来支付美团服务生成的账单。

通过打造这样的在线服务生态系统,该公司正在进军微信的地盘。腾讯拥有的超级应用程序目前拥有超过10亿用户,其功能远远超出了即时通讯,增加了诸如移动支付,在线购物和共享出行等服务。根据戈壁创投徐晨的说法,由于美团和微信在超级应用竞技场上的竞争日趋激烈,因此两家公司都希望用户在自己的平台上停留更长的时间,并且在所提供的服务上花费更多。微信将会受到一些影响,”他说,“随着美团不断突破自己的界限,它将会改变现状。”

具有讽刺意味的是,腾讯实际上算是美团的股东之一。现在,快速发展的美团与共享出行公司滴滴出行和运营着热门新闻应用“今日头条”的媒体新闻公司字节跳动一起被称为中国的新TMD公司,这与中国科技行业的老牌BAT公司遥相呼应。

不断上升的挑战

但对于美团来说,这并不全是好消息。首先竞争仍然是残酷的。为了和阿里巴巴旗下的饿了么进行竞争,美团别无选择,只能不断提高投入力度并继续提供折扣餐券。弘亚时代分析师Steven Zhu表示,这种高额补贴有时甚至会让人们的午餐开支低于1美元,这意味着美团在短期内不太可能从这个市场上盈利。上海八六证券研究有限公司分析师王小燕(音译)则更为乐观。她表示,该公司允许餐厅在其应用上投放广告并对关键搜索词进行竞价,从而创造了更多营收。这有助于弥补在运营上的亏损。

美团在共享出行领域的业务扩张是另一个挑战。该公司正试图通过提供更大的优惠从滴滴出行手中抢夺更多用户。王兴曾经表示,他将留出至少10亿美元来支持该公司新兴的共享出行业务。他坦言,这场迫在眉睫的价格战正在让美团进一步远离盈利。Zhu表示:“这对他们来说并不是一件容易的事情。他们能够和滴滴出行竞争的只有资金,但他们没有那么多的管理经验。”

美团正在打磨自己。启明创投执行合伙人甘剑平表示,中国的许多电影院和餐馆仍然没有联网,这意味着美团可以通过它的应用程序将这些门店与精通网络的消费者联系起来,从而进一步扩张业务。他说,要想领先于竞争对手,需要不断用免费赠品吸引新用户。这样以来美团就可以实现规模化扩张,而在后期逐步实现盈利。”

(原标题:Meituan, The $30B Rival To Alibaba and Tencent)