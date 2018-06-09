五月PS商店游戏销量榜出炉，战神底特律各领风骚

E3马上就要来了，很多游戏玩家都等着看今年会有哪些精彩新作，PlayStation玩家期待的自然有《对马岛之鬼》和《美国末日2》这样的作品，目前PlayStation上的游戏阵容依然强势，而最新一期PS商店销量榜单也出炉了。

在PS博客上，索尼公布了上个月几大PS平台上的销量榜单，新作与旧作你争我抢，也是非常热闹。

北美方面，五月销量最高的游戏被《战神》拿下，而欧洲方面《底特律：变人》拔得头筹，而且别忘了这款游戏还是在五月末发售的。

除了这些作品之外，PS4上一款比较值得注意的游戏是《H1Z1》，本作在五月份成为了下载量最大的免费游戏，比当前大热的《堡垒之夜》还要火爆。

完整列表如下：

北美PS4游戏销量榜前十：

1、《战神》 2、《底特律：变人》 3、《黑暗之魂：重制版》 4、《流放者柯南》 5、《彩虹六号：围攻》 6、《泰坦陨落2》 7、《侠盗猎车5》 8、《孤岛惊魂5》 9、《基佬大乱斗》 10、《战地1：革命》

北美PSVR游戏销量榜前十：

1、《杀戮空间：入侵》 2、《工作模拟器》 3、《瑞克和莫蒂VR》 4、《超热VR》 5、《CoolPaintrVR》 6、《亚利桑那阳光》 7、《拳击联盟》 8、《莫斯》 9、《救急公司》 10、《外科模拟：体验现实版》

北美PSV游戏销量榜前十：

1、《女神异闻录黄金版》 2、《战神：PSV合集》 3、《星露谷物语》 4、《血污：月之诅咒》 5、《杰克与达斯特收藏版》 6、《我的世界：PSV版》 7、《墨西哥英雄大混战》 8、《传说之下》 9、《地狱边境》 10、《胧村正完整版合集》

欧洲PS4游戏销量榜前十：

1、《底特律：变人》（新上榜） 2、《FIFA 18》（上期17） 3、《战神》（上期1） 4、《流放者柯南》（新上榜） 5、《十三号星期五》（上期20） 6、《基佬大乱斗》（上期5） 7、《黑暗之魂：重制版》（新上榜） 8、《战地1&泰坦陨落2终极同捆版》（再上榜） 9、《孤岛惊魂5》（上期2） 10、《战神3复刻版》（再上榜）

欧洲PSVR游戏销量榜前十：

1、《瑞克和莫蒂VR》（上期1） 2、《上古卷轴5：天际VR》（再上榜） 3、《杀戮空间：入侵》（新上榜） 4、《工作模拟器》（上期3） 5、《外科模拟：体验现实版》（再上榜） 6、《CoolPaintrVR》（新上榜） 7、《过山车大亨传奇》（上期8） 8、《拳击联盟》（再上榜） 9、《超热VR》（上期9） 10、《静力》（上期10）

欧洲DLC销量榜前十：