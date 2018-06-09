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五月PS商店游戏销量榜出炉，战神底特律各领风骚

2018-6-9 17:16:05来源：3DMgame作者：Light责编：阿迷/实习评论：

E3马上就要来了，很多游戏玩家都等着看今年会有哪些精彩新作，PlayStation玩家期待的自然有《对马岛之鬼》和《美国末日2》这样的作品，目前PlayStation上的游戏阵容依然强势，而最新一期PS商店销量榜单也出炉了。

在PS博客上，索尼公布了上个月几大PS平台上的销量榜单，新作与旧作你争我抢，也是非常热闹。

北美方面，五月销量最高的游戏被《战神》拿下，而欧洲方面《底特律：变人》拔得头筹，而且别忘了这款游戏还是在五月末发售的。

除了这些作品之外，PS4上一款比较值得注意的游戏是《H1Z1》，本作在五月份成为了下载量最大的免费游戏，比当前大热的《堡垒之夜》还要火爆。

完整列表如下：

北美PS4游戏销量榜前十：

1、《战神》

2、《底特律：变人》

3、《黑暗之魂：重制版》

4、《流放者柯南》

5、《彩虹六号：围攻》

6、《泰坦陨落2》

7、《侠盗猎车5》

8、《孤岛惊魂5》

9、《基佬大乱斗》

10、《战地1：革命》

北美PSVR游戏销量榜前十：

1、《杀戮空间：入侵》

2、《工作模拟器》

3、《瑞克和莫蒂VR》

4、《超热VR》

5、《CoolPaintrVR》

6、《亚利桑那阳光》

7、《拳击联盟》

8、《莫斯》

9、《救急公司》

10、《外科模拟：体验现实版》

北美PSV游戏销量榜前十：

1、《女神异闻录黄金版》

2、《战神：PSV合集》

3、《星露谷物语》

4、《血污：月之诅咒》

5、《杰克与达斯特收藏版》

6、《我的世界：PSV版》

7、《墨西哥英雄大混战》

8、《传说之下》

9、《地狱边境》

10、《胧村正完整版合集》

欧洲PS4游戏销量榜前十：

1、《底特律：变人》（新上榜）

2、《FIFA 18》（上期17）

3、《战神》（上期1）

4、《流放者柯南》（新上榜）

5、《十三号星期五》（上期20）

6、《基佬大乱斗》（上期5）

7、《黑暗之魂：重制版》（新上榜）

8、《战地1&泰坦陨落2终极同捆版》（再上榜）

9、《孤岛惊魂5》（上期2）

10、《战神3复刻版》（再上榜）

欧洲PSVR游戏销量榜前十：

1、《瑞克和莫蒂VR》（上期1）

2、《上古卷轴5：天际VR》（再上榜）

3、《杀戮空间：入侵》（新上榜）

4、《工作模拟器》（上期3）

5、《外科模拟：体验现实版》（再上榜）

6、《CoolPaintrVR》（新上榜）

7、《过山车大亨传奇》（上期8）

8、《拳击联盟》（再上榜）

9、《超热VR》（上期9）

10、《静力》（上期10）

欧洲DLC销量榜前十：

1、《堡垒之夜大逃杀》-新手包（上期1）

2、《堡垒之夜》-标准版创始者包（上期2）

3、《命运2》-资料片2：战争意志（新上榜）

4、《守望先锋》-粉红天使皮肤（新上榜）

5、《堡垒之夜》-豪华版创始者包（上期4）

6、《使命召唤14：二战》-战争机器（上期3）

7、《地平线：零之黎明》-冰冻荒原（再上榜）

8、《H1Z1》-复仇女神预购同捆（新上榜）

9、《命运2》-季卡（再上榜）

10、《火箭联盟》-DC超级英雄DLC包（上期5）

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关键词：战神PlayStation

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