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《海扁王》R级新片曝光：超杀女变大妈污力爆表

2018-6-9 17:42:23来源：游民星空作者：petermatt责编：浮生评论：

虽然另类但口碑颇丰的R级漫画改编电影《海扁王》以及《王牌特工》导演马修·沃恩宣布，将开发《海扁王》全新重启版电影、《超杀女》个人电影，以及《王牌特工》的四部新片。

▲《海扁王》

马修·沃恩向《帝国》杂志表示，他建立的制片厂Marv已经逐渐发展壮大，将会开发多款新片，其中包括《海扁王》全新重启版电影，据悉，主角是一位非裔美国单亲母亲Patience Lee，戴上面具成为保护城市的超级英雄。

▲“超杀女”

除此之外，还有一部《超杀女》个人电影，聚焦长大后的成熟女性形象的明蒂·麦奎迪，以及小时候在大老霸的教导下的特训，马修·沃恩表示，“我们将会重启《海扁王》和《超杀女》，你可以从马克·米勒的原作漫画中找到线索。”

▲《海扁王》原作漫画

另外，马修·沃恩还将扩展《王牌特工》影视系列，打造四部影视作品，其中包括聚焦Harry Hart与Eggsy关系收尾的第三部正统电影，聚焦1900年代王牌特工组织的起源的衍生电影《王牌特工：致命游戏》，聚焦查宁·塔图姆、杰夫·布里吉斯、哈莉·贝瑞扮演的美国特工的电影《政客》，还包括一部8集的电视剧。

▲查宁·塔图姆扮演的美国特工“龙舌兰”、狂野的皮鞭牛仔戴上眼镜更添风气

▲塔伦·埃哲顿除了《王牌特工》，还将扮演艾尔顿·约翰逊

马修·沃恩的制片厂Marv还将制作艾尔顿·约翰逊传记电影《火箭人》，《王牌特工》主演塔伦·埃哲顿扮演艾尔顿·约翰逊，该片将是首部R级音乐类型电影，敬请期待。

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