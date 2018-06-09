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6月9日辣品福包：充话费满20减8元、领联通500M流量包

2018-6-9 19:47:05来源：IT之家作者：子非责编：子非评论：

辣品福包消息，“充话费满20至少减5元”、“领联通500M流量包”、“天猫618上亿红包，最高618元、“直接抵现金，45元信用卡还款券免费领”等活动进行中；具体领取方法点此下载辣品App最新版，立即领取福利！

• 领联通500M流量包

流量领中国联通500M省内流量包未被推荐过的掌厅App老用户也可以领取查看详情

• 腾讯微众银行：充话费满20-8元（至少减5元，本期只可参与1次）

话费腾讯微众银行：充话费满20-5元至少减5元，小编减8元查看详情

• 2018天猫618上亿红包，最高618元：

『天猫新人（近12个月没有在天猫购买的用户）: 10元，15元，20元；非天猫新人： 618元，2元，1元，0.5元』 天猫超市优惠券：10元，25元，30元，50元，100元！（6月1日-20日）

红包和天猫超市优惠券可同时使用，单个红包可以分拆使用，多个红包也可叠加使用，点此立拆红包

• 51信用卡管家“45元信用卡还款金”新人必领

还款金可直接抵现金使用，领取后立即生效，有效期为30天。

点此领取45元还款金

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福包领取方法点此下载辣品App  -  进入“福包”栏目 - 即可找到活动入口。

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