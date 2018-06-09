智型致美，领潮未来——2018斐讯新品夏季发布会回顾

IT之家6月9日消息 6月8日晚间，在三亚海棠湾亚特兰蒂斯酒店，2018斐讯新品夏季发布会启幕。本次发布会以“智型致美，领潮未来”为主题，并把水元素作为整场发布会的核心；斐讯重磅推出的智能路由器K2T、智能运动手环W3和智能体脂秤S9三款新品，让人在海天一色的风景中，对斐讯引领的智慧生活充满期待，点此前往官方商城了解。

智慧生活，科技开启

随着物联、共享理念的不断发展，以及行业边界的日趋弱化，产品智能化、平台共享化、生态圈融合多元化已发展成为未来经济的主流趋势。在这一进程中，斐讯结合自身品牌业务领域，提出了作为智慧生活倡导者的品牌理念，深耕智慧科技行业，以科技创新为本，始终引领潮流、拥抱变化。

本次发布会上，斐讯CEO王佳彬先生带领到场的诸多嘉宾共同领略了斐讯问世、蛰伏、蝶变的成长轨迹。他表示，转型后的斐讯，只用了不到2年的时间，就在智慧科技领域有了跨越式的发展。未来，斐讯的产品将覆盖家庭智慧化生活的每一个角落。这次三亚发布会也旨在对外界传达一个信息：斐讯的智慧科技，是面向潮流的科技，是面向未来的品牌，斐讯正在构建一个人人得以畅享的智慧科技世界。

突破自我，引领潮流

匠心精神和设计美学一直以来是斐讯产品研发的核心要素和秉承理念。在本次发布会上，斐讯家庭网络产品线副总裁陈津标首先向外界发布了第一款新品——斐讯智能路由器K2T。如艺术品般的产品外形，让人一眼便懂得了“无线，让颜值在线”的内涵；独创的网口分离式设计，告别了传统路由器诸多杂乱接口的冗余，网线电源一体化，天线内置，让整体视觉更简洁；而在PA+LNA的强强联手下，穿墙力依然是不负众望。

接下来，斐讯创始人顾国平亲自担任新品发布者，向大家揭秘了斐讯智能运动手环W3。拥有JDI领先的、半反半透屏的斐讯智能运动手环W3，解决了在户外阳光下屏显不清晰的问题。而且新品防水性能更强，支持游泳模式和游泳数据记录模式；不仅拥有双星快速定位功能，更首次将用于车载导航的惯性导航技术应用于运动手环，在弱信号情况下运动轨迹与实际路线能保持一致。可更换的七彩表带设计让年轻用户秀出自我，引领潮流趋势，让每个用户都“活出型动力”。

斐讯智能健康产品线高级产品经理王俊，最后向大家深入介绍了斐讯智能体脂秤S9——作为全球首款双面ITO镀膜体脂秤，首次实现体脂秤的“全面屏”。同时，在保留8电极的基础上，新增专业级多频测脂技术，全面精确测量23项身体数据，真正实现“精准内在，精致外在”的产品构想，将健康理念普及大众，做一个漂亮的实力派。

同时，智能体脂秤S9的代言人陈伟霆的亮相无疑是本次发布会最大的亮点。现场，陈伟霆和斐讯市场与营销平台总裁陈劼佳互动，向在场观众教学健身动作。

作为近年热播影视剧男主角和人气偶像，陈伟霆运动、时尚、正能量的形象和内外兼修的气质，与斐讯智能体脂秤S9倡导“精准内在、精致外在”的特点不谋而合。陈伟霆透露，自己使用产品时最大的感受就是S9是一款懂自己的贴心产品，利于自己保持完美身形。他还表示未来一定会把S9这样的好产品分享给更多朋友。

之后，陈劼佳对外公布了本次三款斐讯新品的价格：智能路由器K2T售价699元，智能运动手环W3售价999元，智能体脂秤S9售价1399元。与此同时，陈劼佳还向在场来宾，介绍了斐讯今年以来的销售业绩。在整个行业销售数据中，斐讯一直名列前茅，并呈现持续增长的态势。

最后，一场“海天盛焰”烟火秀为发布会划上句号！

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