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京东618电器酷玩日：小家电两件8.8折，平板6.18元秒

2018-6-10 0:22:50来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

IT之家6月10日消息 京东618年中购物节今日来到电器酷玩日，小家电两件8.8折，平板6.18元秒，投影低至999元，服饰跨店满2件7.5折，超市每满199减100元，家电领券至高减千元。

• 京东618电器酷玩日：点此前往潮酷影音神券立减500，显示器30天价保，智能数码每天一款5折，京选空间好物低至39元，潮流酷玩爆款低至9.9元，手机品质店铺抢618元神券，京东笔记本5折秒、千元券……

品质家电：领券立减千元，小家电两件8.8折，臻品秒杀低至6.18元；夏普电视70吋爆款5688元、美的大牌汇爆品低至109元、IAM净化器送原装滤网、美菱冰洗晒单送好礼、海尔价保全年……

食品饮料：每满199减100元，特色好物限时秒杀，进口直采领券满199减100元，进口食品每满199减100；日本rakuten低至5折、好家风直降低至7.9元、屈臣氏旗舰店精选199减100、曼秀雷敦满199减100、杰威尔满199减100……

电脑数码：爆款5折秒，影音狂欢神券最高立减500元、显示器价保30天，组装电脑预售最高直降2000；漫步者音箱直降、华硕电竞装备抢好价、惠普/荣耀笔记本白条6期免息，金士顿赢PS4 Pro……

京东电器：电脑数码5折秒、大牌手机免费抽世界杯门票、品质小家电领券满499减30；文娱动漫满100减40、三亚迎宾馆3天2晚999元、京东机票618元起飞全、文娱自营满200立减80、海昌海洋公园门票低至5折……

手机狂欢：抢618元神券，手机配件每满59减10元再叠券，京东网厅抢90元减50元话费券；一加6新品放肆购享白条免息，绿联全场满299立减30、OPPO R11S低至2249元、vivo Z1新品上市白条6期免息、爆款秒杀低至五折……

京东超市：食品饮料、个人护理、纸品家清等满199减100；联合利华、来伊份、心相印等品牌满199减100，五芳斋旗舰店全场低至9.9元、佳沛奇异果部分159减30……

服饰狂欢购：跨店满2件7.5折、流行男鞋/时尚女鞋好物不止5折、健身训练领券满699减100；爱步鞋款低至449元、百丽低至3折、HAZZYS限时抢买4送1、哥弟618聚好货、北面每满300减30……

居家好物：满199减100，百万份车品免费送，滋补养生低至五折，装修送价值千元家电：东方购物跨店3件7折、美年大健康爆款直降、京东大药房满119减20元、先科车虫影音满199减100、妙洁部分领券满199减100……

• 京东618年中购物节会场：

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电脑数码
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影音影像500元神券，白条6期免息点此购买
笔记本会场
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电脑配件
显示器预售6.18元抵618元点此购买
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手机好店全场白条6期免息点此购买
手机配件满59减20点此购买
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抢90减50话费券点此购买
京东电器
Plus会员领券减300点此购买
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京东超市每满199减50点此购买
个人护理满199减100点此购买
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