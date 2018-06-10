京东618电器酷玩日：小家电两件8.8折，平板6.18元秒

IT之家6月10日消息 京东618年中购物节今日来到电器酷玩日，小家电两件8.8折，平板6.18元秒，投影低至999元，服饰跨店满2件7.5折，超市每满199减100元，家电领券至高减千元。
• 京东618电器酷玩日：点此前往。潮酷影音神券立减500，显示器30天价保，智能数码每天一款5折，京选空间好物低至39元，潮流酷玩爆款低至9.9元，手机品质店铺抢618元神券，京东笔记本5折秒、千元券……
品质家电：领券立减千元，小家电两件8.8折，臻品秒杀低至6.18元；夏普电视70吋爆款5688元、美的大牌汇爆品低至109元、IAM净化器送原装滤网、美菱冰洗晒单送好礼、海尔价保全年……
食品饮料：每满199减100元，特色好物限时秒杀，进口直采领券满199减100元，进口食品每满199减100；日本rakuten低至5折、好家风直降低至7.9元、屈臣氏旗舰店精选199减100、曼秀雷敦满199减100、杰威尔满199减100……
电脑数码：爆款5折秒，影音狂欢神券最高立减500元、显示器价保30天，组装电脑预售最高直降2000；漫步者音箱直降、华硕电竞装备抢好价、惠普/荣耀笔记本白条6期免息，金士顿赢PS4 Pro……
京东电器：电脑数码5折秒、大牌手机免费抽世界杯门票、品质小家电领券满499减30；文娱动漫满100减40、三亚迎宾馆3天2晚999元、京东机票618元起飞全、文娱自营满200立减80、海昌海洋公园门票低至5折……
手机狂欢：抢618元神券，手机配件每满59减10元再叠券，京东网厅抢90元减50元话费券；一加6新品放肆购享白条免息，绿联全场满299立减30、OPPO R11S低至2249元、vivo Z1新品上市白条6期免息、爆款秒杀低至五折……
京东超市：食品饮料、个人护理、纸品家清等满199减100；联合利华、来伊份、心相印等品牌满199减100，五芳斋旗舰店全场低至9.9元、佳沛奇异果部分159减30……
服饰狂欢购：跨店满2件7.5折、流行男鞋/时尚女鞋好物不止5折、健身训练领券满699减100；爱步鞋款低至449元、百丽低至3折、HAZZYS限时抢买4送1、哥弟618聚好货、北面每满300减30……
居家好物：满199减100，百万份车品免费送，滋补养生低至五折，装修送价值千元家电：东方购物跨店3件7折、美年大健康爆款直降、京东大药房满119减20元、先科车虫影音满199减100、妙洁部分领券满199减100……
• 京东618年中购物节会场：
|会场名
|优惠详情
|活动链接
|主会场
|Plus会员抢618元神券
|点此购买
|Plus会员专享
|618元神券，爱奇艺VIP年卡
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|品质家电
|购家电储值卡至高返500元
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|小家电
|好货0元预约，价保30天
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|高端冰洗
|白条满500减25、满3000减100
|点此购买
|厨卫大电
|每满1000减100，免费抽洗碗机
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|电脑数码
|1亿京豆发不停，低至9.9
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|影音影像
|500元神券，白条6期免息
|点此购买
|笔记本会场
|预售1元抵618元、6.18元抵1000元
|点此购买
|电脑配件
|显示器预售6.18元抵618元
|点此购买
|手机通讯
|Plus会员专享最高减500元
|点此购买
|大牌手机
|免费抽世界杯门票
|点此购买
|手机好店
|全场白条6期免息
|点此购买
|手机配件
|满59减20
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|京东网厅
|抢90减50话费券
|点此购买
|京东电器
|Plus会员领券减300
|点此购买
|图书文娱
|100减20/200减50/300减100
|点此购买
|经管励志
|100减20/200减50/300减100
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|生活娱乐
|亲子写真半价预定
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|居家生活
|领券享实惠，折扣不止5折
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|五金工具
|跨店3件7折
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|京东时尚
|奢品每满999减150
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|健身器材
|跑步机999元抢
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|户外会场
|领券满199减100、满399减150
|点此购买
|京东超市
|每满199减50
|点此购买
|个人护理
|满199减100
|点此购买
|食品饮料
|第二件半价
|点此购买
|沃尔玛全球购
|部分满399减150
|点此购买
|母婴玩具
|满299减100
|点此购买
|数码家电
|满299减100
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