运营商未来被创企颠覆，沦为垃圾管道

国外科技博客TechCrunch撰文称，全球电信行业可能将会Uber化。传统电信公司营收持续下滑，增长停滞不前，且缺乏用户的信任和创新技术。它们可能将会被一些初创公司颠覆，被去除中介角色，最终沦为垃圾管道。

以下是文章主要内容：

过去10年，全球电信公司增长一直停滞不前，它们一直在努力克服收入不断下滑的局面。

第三世界国家日益繁荣兴旺，新的工作方式的出现，以及全新的市场快速兴起背后，移动运营商扮演着尤其重要的角色。然而，财富却大多落在了互联网公司的口袋里：谷歌、亚马逊、阿里巴巴、腾讯等公司。移动运营商如今正处于被颠覆的边缘。

许多人认为金融或医疗行业会成为全球连续颠覆者的下一个目标，可穿戴设备、区块链、人工智能等新兴技术被指会彻底改变这些行业。与此同时，小玩家们已经炮制出了一些很可能会让今时今日的全球主流电信业务模式边缘化的要素。

有三种要素可能会促成这一切。

缺乏用户的信任

在全球最值得信赖的100个品牌榜单上，你会发现它涵盖几乎所有行业的公司，除了电信公司以外。在榜单上，你会发现我们的连续颠覆者、著名的消费品品牌、汽车制造商——甚至银行、支付公司和医疗服务提供商。但你找不到电信公司的名字。在增长斗争中，全球电信公司大多为了管理收益和盈利能力而疏远了它们的顾客。

此外，简单的客户契合过程常常会被破坏，电信公司一直没能带来毫无差错且响应快速的高质量服务，甚至在最重要的顾客互动上也没能带来很好的顾客体验。它们打破了与客户之间的信任平衡。

信任是去中介化的一个重要因素，就像优步(Uber)或Airbnb一样。优步(Uber)在叫车服务业务中投入了信任和轻松，而Airbnb则把信任放在了客人和主人之间。另一方面，现有的可信关系很难被排除。

然而，运营商和客户关系已经准备好被颠覆，甚至比银行和医院程度更深。

流动式基础设施

正当电信公司在努力解决客户前端的问题，变得更加灵活，提高对顾客需求的响应速度，让整个顾客体验重新变得“出色”起来之时，小型初创公司(和大型电信供应商)正在打造“流动式基础设施”。

在如今以云计算为基础的世界里，全球网络流量正呈爆炸式增长，而基于全球规模和负载均衡的云后端网络流量模式正变得越来越不固定，也越来越难以预测。同样地，实际上直接连接到企业网络的企业资产正变得越来越少。

物联网(IoT)正在兴起，企业所面临的挑战在于，创建更加灵活的网络基础设施（不仅连接它们的各个操作站点，而且还创建连通公共云服务提供商的可靠连接），同时将远程和移动物联网资产连接到核心网络。与此同时，它们还需要根据日子、一天中的时间或者服务提供商正在进行的重新配置来适应流量模式的巨大变化。

流动式基础设施有望为此类挑战提供解决方案，而电信公司目前还不能在市场上提供这种概念。像旧金山初创公司Waltz Networks这样的公司，正通过为完全自我管理、流动性强的基础设施提供解决方案来颠覆市场。那些基础设施能够满足当前的网络需求。

设想一下，将这样的产品作为一项全球性的OTT服务，你就有了在全球企业电信服务市场成为有力竞争者的资本。

“动态”移动接入

Redtea Mobile是电信领域的另一个很有趣的颠覆者。想象一下，你的物联网资产正在全球范围分布。为了购买数据服务和设备管理服务（让你能够在全球各地动态供应和撤销你的设备），你会选择哪家电信公司呢?

全球各地的电信公司一直都没能打造出具有竞争力的产品，它们的产品没能让管理这样的全球资产基础变得既经济又轻松。为什么会这样呢？首先，全球领先的电信公司没有一家能够提供真正的全球网络——无论是它们自己的资产还是合作伙伴的资产。其次，鉴于多家电信公司如果想提供全球虚拟移动数据服务，就必须进行合作，长期的漫游协议往往会阻碍经济型定价模式的形成。电信公司还不愿牺牲现有的全球漫游收入，来获取具有增长潜力的全球物联网移动数据市场机会。

然而，尽管存在这些挑战，但需求在不断增长。虽然2016年全球移动通信流量为700万TB，但到2021年，全球移动通信流量将猛增700%。这就是Redtea Mobile能够发挥作用的地方。有了Redtea Mobile的技术，你可以想象某人在全球各地以批发价购买区域容量，涵盖足够多的相关国际移动用户识别码(IMSI，分配给移动电话用户的独特数字)，然后将这种容量捆绑成为一项全球移动物联网数据服务，再将它转售给全球各地的企业，让它们能够驱动它们的物联网设备。

Redtea Mobile的技术工作原理是，它可以从云上实时重新编程eSIM，因此，在一个国家的一个移动网络上运行的设备，一旦越过边界，就可以动态地重新编程到另一个网络。

Redtea Mobile和Waltz Network均能去除电信公司的中介角色，削除昂贵的中间成本。在上面描述的场景中，最终用户关系可能将不会对应电信公司，而是对应新的服务提供商——类似于Uber司机或者Airbnb业主。那样的服务商用新技术聪明地将核心电信服务重新包装成一项完全让电信公司沦为纯粹的基础设施提供商的OTT服务。而且，不太可能有许多客户会哀叹运营商2C业务的消亡。

那么电信公司能做什么呢?

有足够多的案例证明，企业与其被颠覆，不如主动去颠覆别人。

诚然，电信公司拥有一项无可匹敌的优势——它们拥有在大多数市场都难以复制的资产。然而，尽管电信公司不会完全消失，但它们面临着被完全边缘化的风险。为了防止这种情况发生，他们应该推动自己的颠覆性变革。在小型公司进行创新之时，电信公司有可能会走在前沿位置：将那些技术全面部署到它们的基础设施，同时在那些技术的基础上开发新的创新产品和颠覆它们的主流产品和业务模式。

这就足够赢了吗?不，电信公司仍将需要修复与顾客之前的信任关系，提高响应速度，等等。

但如果电信公司依赖于其停滞不前的现有收入流，并且在拥抱颠覆时过于胆怯，它们很可能会继续缓慢地走向许多电信公司高管最恐惧的结局：变成垃圾管道。