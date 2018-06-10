美媒：技术竞赛开始，美国可学学中国政府的深度介入

据彭博社报道，中美两国正在为两种截然不同的创新体系之间的长期斗争做着准备。为了赢得这场技术竞赛的胜利，美国可能需要开始借用中国元素。

中国争议的核心是政府所担任的角色，美国政府不再充当旁观者：数十年来，它为科技行业提供法律保护以促进竞争，并为长期研究提供风险资本。尽管如此，没有任何官员要求苹果联合创始人史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)去改变移动计算的模式，也没有要求Uber创始人去颠覆出租车服务行业。

而在中国，如今最成功的企业往往都从卑微开始：阿里巴巴最初是马云在杭州公寓里创立的，百度和腾讯最初的规模也很小。虽然这些公司从缺乏美国同行竞争中受益，但它们都是在私营部门成长起来的。

下一波技术创新正在形成不同的局面。中国政府已经确定了他们想要在21世纪主导科技行业，从机器人技术、生物技术到人工智能（AI）技术等。在这些领域有项目的中国公司不必费力向风险资本家推销，政府已经向它们敞开了金库。他们不必担心外国对手的竞争，同时可以更多地借鉴创新想法。

不过，事情正在发生变化。美国科技公司开始敦促他们的政府效仿中国政府的做法，以更长远的眼光引导整个行业的发展方向。世界最大的电脑处理器制造商英特尔公司(Intel)希望成为AI领域的领军企业。该公司AI政策主管大卫·霍夫曼(David Hoffman)表示，新兴行业不仅需要开发AI技术，还需要打造AI生态系统。霍夫曼在接受采访时表示：“解决这个问题的一种方法就是依靠市场，并随着时间推移予以完善。不过，大多数国家都希望能够参与投资，并提供指导。”

英特尔首席执行官布赖恩·柯再奇(Brian Krzanich)指出，采取第二种方式的不仅仅是中国，欧盟、日本和印度也是如此。他在公司网站上写道：“美国是加入这个行列时候了！”其他国家是美国的盟友，而中国是其竞争对手，它有望取代美国成为世界最大经济体，其在研发方面的投入也在迎头赶上。

尽管如此，美国仍拥有明显的技术优势。不过从长远来看，中国的目标不限于模仿技术，而是彻底掌握它们。中国在这方面正取得巨大进步。中国企业去年在美国获得了逾1.1万项专利，较2016年增长了28%，是10年前的10倍多。在彭博创新指数(Bloomberg Innovation Index)中，中国的排名也上升了两位，排在第19位，而美国则跌出了前10名。





华盛顿信息技术与创新基金会主席罗伯特·阿特金森(Robert Atkinson)表示，对于美国最具创新精神的公司来说，中国“是个巨大的威胁”。如果美国没有公私部门合作战略，在未来10到20年内，美国的先进工业部门将会只剩下空壳。

穆迪旗下投资者服务部门(Moody 's Investors Service)上月表示，中国的高科技产业正以两位数的速度急速增长，甚至超过了每年约6%的总体制造业增速水平。该机构估计，通过采取减税和补贴措施，以及动用中国集成电路产业投资基金持有的约3000亿元人民币资金，“中国制造”有望主导关键的科技领域。

美国国会对中国公司收购美国企业的审查越来越严格，华为和中兴等中国科技巨头因被指威胁美国国家安全而受到调查或处罚。其他国家也感觉受到威胁，这意味着美国可能会联合盟友。比如，德国正密切关注中国在清洁能源等敏感行业的投资。

对于中国来说，有利因素是规模和速度，宽松的监管制度也减少了延迟。在这个拥有14亿人口的国家，快速的经济增长让其创新者能够在一个巨大的实验室里进行实验。美国联邦通信委员会(FCC)国际事务局前局长、加州大学圣迭戈分销全球政策与战略学院院长彼得·科维(Peter Cowhey)表示:“中国现在是个足够大的市场，不过也是美国首次不具备大规模部署新技术的唯一优势。”