外媒：蚂蚁金服增长迅猛，市值超过高盛

阿里巴巴旗下蚂蚁金服目前据称市值已高过华尔街顶级投行高盛。蚂蚁金服的迅猛壮大应归功于席卷中国的两个趋势：移动支付和用户级货币市场基金。

蚂蚁金服在北京时间周五声明融资约140亿美元。华尔街日报援引消息人士称，该公司目前的融资价值约为1500亿美元。凯鹏华盈合伙人玛丽·米克在上周的互联网趋势报告中也将蚂蚁金服市值列为1500亿美元，该报告将蚂蚁金服列为世界第九大互联网公司。

相比之下，高盛公开交易价值约为880亿美元。蚂蚁金服发展至1500亿美元市值的过程可以说是非常迅猛。蚂蚁金服脱胎于支付宝（Alipay），支付宝是2004年上线的数字支付系统并为阿里巴巴电商业务的成功做出巨大贡献。当阿里巴巴在2014年上市时，通过业务分拆正式推出了蚂蚁金服。

如今，该公司在庞大的中国市场运行着一系列关键金融服务业务；包括：

支付宝---支付宝之于阿里旗下淘宝和天猫电商平台，相当于贝宝（Paypal）之于易贝（eBay）。但是支付宝业务已经拓展到支持线下商店和餐厅的移动支付中，移动支付是近几年已经广泛发展的趋势。支付宝现拥有8.7亿活跃用户，并且你甚至可以在美国使用它。

余额宝---目前世界上最大的货币市场基金经营商，可以让消费者以最低1元人民币进行投资。它有超过4亿用户并且今年5月已登陆两个新的基金。

芝麻信用---蚂蚁金服芝麻信用是一个个人信用平台，该公司发言人称芝麻信用服务仅作为支付宝用户的可选择功能使用。