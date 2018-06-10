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解冰3Q大战？腾讯向360发感谢信：发现严重漏洞并通报

2018-6-10 9:07:39来源：IT之家作者：阿迷/实习责编：阿迷/实习评论：

IT之家6月10日消息 本月8日，腾讯安全应急响应中心官方微博发布感谢信，感谢360旗下阿尔法团队的帮助与支持。此前360阿尔法团队发现一处Chrome V8引擎所暴露的一处漏洞，这一漏洞影响腾讯旗下的部分产品。

据IT之家了解，这一漏洞一旦被攻击者利用，可以通过实现远程任意代码执行，部分使用WebView的App以及手机系统都可能会受到影响，这一漏洞会对腾讯旗下的多款产品造成影响。

目前腾讯已修复漏洞并将启动紧急在线更新机制，不过暂时没有用户收到这一漏洞的影响，腾讯感谢360团队以其过硬的技术保障了千万互联网用户的隐私和财产安全。

以下是感谢信全文：

【致谢信】感谢360阿尔法团队对腾讯安全应急响应中心的帮助与支持

近日，腾讯安全应急响应中心（TSRC）收到360阿尔法团队漏洞报告：Chrome使用的V8引擎暴露一处严重漏洞，利用此漏洞可以实现远程任意代码执行，部分系统Webview的App以及手机系统可能都会受到影响。 该漏洞可能会影响腾讯旗下的部分产品。

腾讯安全响应中心（TSRC）收到此报告后第一时间推动业务团队进行修复工作，现已修复漏洞并启动紧急在线更新机制。

目前暂未有用户因这一漏洞导致信息泄露和损失。 

在此特别向360阿尔法团队 致以诚挚的感谢，以其过硬的技术保障了千万互联网用户的隐私和财产安全。也欢迎社会各界通过腾讯安全响应中心（TSRC）向我们提交潜在漏洞，共同助力互联网+安全生态建设。 

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关键词：腾讯360

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