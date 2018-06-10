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虎牙迅雷映客等多家直播平台共同发布自律倡议

2018-6-10 9:27:30来源：北京青年报作者：任笑元责编：阿迷/实习评论：

前日，由中国电子商务协会网络直播委员会主办的中国网络直播行业发展高峰论坛暨中国电子商务协会网络直播委员会揭牌仪式在北京启动，这也标志着中国电子商务协会网络直播委员会正式成立。

据介绍，中国电子商务协会网络直播委员会由中国电子商务协会发起，企鹅电竞、NOW直播、虎牙直播、迅雷、映客等直播企业以及豚首红人、蒙太利奇等网络表演经营者联合参与。直播委员会将在相关监管部门的指导下，通过行业交流沟通、行业发展研究、行业自律规范制定以及热点难点问题探讨等，集合行业力量，弘扬社会主义核心价值观，传播正能量，促进行业健康有序发展。

“成立中国电子商务协会网络直播委员会是直播行业里具有里程碑意义的事情，网络直播委员会也将本着‘加强行业自律，促进直播行业健康、有序发展’的理念开展工作。未来会主要在行业交流沟通、专项问题研究、规范标准制定等方面开展相关工作。”腾讯公司法务平台部总经理谢兰芳在活动现场表示。

在揭牌仪式现场，企鹅电竞、映客直播、虎牙直播、唱吧、快手等平台负责人还共同发布《“加强行业自律，传播正能量，促进公平竞争”联合倡议书》。提出遵守法规政策，坚守道德底线；健全自律机制，促进公平竞争；保护用户权益，倡导文明直播三项重要内容。共同维护网络直播行业良好竞争秩序，保护用户合法权益。

（原标题：多家直播平台共同发布自律倡议）

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关键词：虎牙映客唱吧

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