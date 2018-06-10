日本整顿民宿短租行业，Airbnb损失千万美金但仍积极支持

6月7日，Airbnb表示因为日本政府的「突然通知」，不得已将取消数千单民宿的预订订单，但是承诺对受到「牵连」的游客进行赔偿。

去年，日本修订了1947年出台的《旅馆业法》使民宿短租合法化，而之前的法律不允许「住宅专用地区」运营旅店。在新颁布的法律条款下，要求日本民宿主在今年6月15日之前注册房源信息，在平台上展示备案号码，以确保今后的正常运营。几个月之前，Airbnb就给民宿主发送邮件，「警告」在6月15日新法执行的时候，没有获得备案号码的民宿会在平台下架，Airbnb也专门建立网站指导民宿主注册。

6月1日，日本当局突然宣布，目前还没有获得「许可」的民宿必须取消6月15日之前所有的预定，这比截止日期整整提前了两周，Airbnb对此宣布表示十分「震惊」。Airbnb与日本旅游局（JTA）高层沟通，希望确保游客不会因此被耽误行程。但是结局很让Airbnb失望，屡次沟通后，JTA表示不会改变最初的决定，也不想站在游客利益的角度上作出合理的让步和妥协。JTA表示让Airbnb按照要求取消房源预定，即便这么做会让民宿主和游客都陷入困境。

6月7日，Airbnb与JTA会议协商无果后，发布了以上通知。

可以看出Airbnb对此宣布表示出深深的无奈，但其也立刻出台相应的解决方案。就如Airbnb官方表示，「虽然希望民宿主有充足的时间拿到备案号码，履行对用户的承诺，但鉴于JTA的决定，我们也需要确保被取消房源的游客有充足的时间找到新的住宿。」

因此，Airbnb作出以下决定，目前没有获得「许可」的民宿取消6月15-19日的预定。为了更长远的考虑，除非日本政府改变想法，在预定日期的10天之内，如果该民宿还没有获得「许可」，Airbnb将会自动取消预定并全额退款。Airbnb将拿出1000万美元补偿受影响的游客，补贴重新预定酒店和改签航班的费用。

Airbnb始终没有「袖手旁观」，其实在日本当局突然宣布通知之前，已经有上千家民宿主更新了备案号码，也有很多民宿主即将完成备案。即使在事情发生之后，Airbnb表示，「仍会帮助民宿注册，提供法律援助和经济支持。」

日本新法律允许民宿一年的营业时间不超过180天，之前法律要求提供短租必须持有「旅店经营许可证」、只能在特定的商业区运营。地方法律照比国家层面法律更严格，许多地区不允许住宅区用作民宿短租，或者缩短民宿运营的时间。日本新宿区就禁止民宿在工作日经营；京都只允许民宿在旅游业低峰期营业，每年1月中旬到3月中旬。民宿行业所产生的社会问题，让Airbnb不止一次地成为「众矢之的」，早先，巴黎也要求民宿注册，并限制每年的营业时间只有120天。6月12日，巴黎法院将会判决Airbnb平台上84%的未注册民宿是否应该下架。

类似于Airbnb这样的短租平台类一直饱受着很多质疑，国际上短租市场价格提高；与正规旅店不同平竞争；民俗营业影响周边社区等。

根据日本旅游组织的数据，2017年日本游客超过2600万人，连续第五年刷新纪录。随着2019年橄榄球世界杯和2020年奥运会，这一数字将再次刷新。日本是Airbnb增长最快的市场之一，Airbnb利用当地的短途旅行和服务吸引国外游客，同时探索豪华旅行路线和机票等新领域。同时，乐天与途家合作之后，Airbnb还要面对日本民宿市场的竞争压力。当机会与挑战并存，这家估值300亿美元的初创公司也急需要出台新规定来明确市场的游戏规则，让原本处于「灰色地带」的业务经营正规化。日本当局也表示新规则旨在保护当地居民和旅游业，「促进健康增长」。

法律本身是积极的，只是政府突然施加了压力而已。

即便日本当局发布的调整通知让Airbnb「陷入窘境」，民宿主的生意效益，游客的旅行体验一定会受此影响，但Airbnb仍然相信新的规章制度会为公司本身和其在日本建立的社区带来正向积极的改变。Airbnb表示，「近年来，由于民宿短租领域缺少清晰的行业规则，导致许多用户对Airbnb产生不信任，信任缺失又会降低用户留存。法律解决了这个问题，这也是我们积极应对和支持新规则的原因之一。我们需要一定的调整时间，但是清晰的规则最终会使Airbnb在日本的民宿短租市场做大做强。」