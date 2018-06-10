《蚁人2：黄蜂女现身》电影新预告，蚁人自豪宣布加入复仇者

《蚁人2：黄蜂女现身》最近公布了第五支电视预告片，其中出现了不少新的影片镜头，为我们进一步展示了蚁人和黄蜂女日常生活中的有趣片段。
电影预告：
在预告片中，蚁人在家玩架子鼓，还突然变大被卡住伤到脖子。蚁人和黄蜂女、汉克·皮姆博士讨论作战方案，蚁人自豪地表示“我已经加入复仇者了”。汉克·皮姆博士为了让蚁人来帮忙对付幽灵，直接把他住的整栋公寓楼变成行李箱拖走。
《蚁人2：黄蜂女现身》将于7月6日在美国上映，国内上映要等到8月份。
视频画面：
《蚁人2：黄蜂女现身》最近公布了第五支电视预告片，其中出现了不少新的影片镜头，为我们进一步展示了蚁人和黄蜂女日常生活中的有趣片段。
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在预告片中，蚁人在家玩架子鼓，还突然变大被卡住伤到脖子。蚁人和黄蜂女、汉克·皮姆博士讨论作战方案，蚁人自豪地表示“我已经加入复仇者了”。汉克·皮姆博士为了让蚁人来帮忙对付幽灵，直接把他住的整栋公寓楼变成行李箱拖走。
《蚁人2：黄蜂女现身》将于7月6日在美国上映，国内上映要等到8月份。
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