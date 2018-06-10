麦当劳想淘汰的塑料吸管，宜家也不要了

有种一夜之间，塑料吸管被全世界嫌弃的感觉。

5月，麦当劳传出考虑淘汰塑料吸管的消息。英国的分店已经身体力行开始做实验，把柜台处原本自助随便取的吸管盒藏了起来。接下来，还要用纸质吸管来取替这位不环保的老朋友。

而宜家也在最近表示，要在2020年前逐步淘汰掉门店的所有一次性塑料制品。

这意味着3年后，即使你在面积上万平方米的宜家门店里逛到窒息，都不会再找到一次性塑料餐具、塑料吸管、保鲜袋和垃圾袋在售。

放在瑞典肉丸旁边的刀叉，不再给你污染地球的机会；甚至连带有塑料涂层的纸质餐具，都要哭着说拜拜了。他们都会被用可回收和再生材料的同类所取代。

▲宜家在售的一次性塑料吸管

宜家公司负责可持续发展的Lena Pripp-Kovac经理认为，真正的环保思维意味着需要满足人们不断变化的生活方式，延长产品和原材料的使用寿命，以及以更优的方式利用资源。

为了实现这个目标，宜家打算从源头的产品设计环节着手，将「一次性」的想法彻底去掉。

我们将把所有产品，都设计为可重复利用、可维修、可二手转卖和可回收再用的。

▲宜家从2007年起不提供免费塑料袋，图自 Adweek

宜家淘汰一次性塑料制品的决定，可能也受到了近来欧盟禁塑令的影响。

欧盟最近宣布，希望禁止塑料吸管、餐具和棉签等10种一次性塑料用品，并称这些占了欧洲水域和海滩总垃圾量的70%。而可口可乐、雀巢、联合利华、宝洁等40家企业都纷纷在最近表态，承诺将大幅减少他们在英国使用并丢弃的塑料量。

据《卫报》报道称，现在每年有800万吨塑料进入海洋系统，这些无法降解的塑料垃圾将在海底待上几十年甚至是几百年。到2050年，全球塑料产量将会增加至现在的4倍。

到时候海洋里的塑料，可能比鱼还多。

▲《国家地理杂志》的「塑料冰山」封面，触目惊心

英国海洋活动家Elena Polisano对宜家的做法表示支持：

我们需要大型零售商拿出雄心勃勃的计划，减少货架上的一次性塑料制品。每一分钟都有一卡车的塑料垃圾进入我们的海洋，从北极到南极向海洋最深处蔓延。我们要行动起来，而且要快速行动起来。

而除了淘汰一次性塑料制品，宜家还对近未来的2030年可持续生活作出承诺。其他的「雄心壮志」包括有：

以真正的环保思维设计所有宜家产品，只用可回收或再生材料制造；

到2020年100%使用清洁能源，到2025年实现零排放；

将家用太阳能电池板带到29个国家地区的门店销售；

增加宜家餐厅里素食食物的比例；

……

▲宜家在2015年推出素的瑞典肉丸，图自 Independent

▲今年8月也将推出素热狗，图自 @ikeafoodservices

据宜家的2017财年可持续报告显示，现在他们在风能和太阳能的累计投入已经高达17亿欧元——在全球拥有416座风力发电机，也在22个国家的门店屋顶上安装了75万块太阳能电池板。

而宜家系列产品线的优化，也在努力推动消费者的环保生活。比如说，宜家将照明全系列产品改为LED灯泡，以及提供可以节省40%用水量的水龙头等。

▲宜家门店的屋顶上，满满都是太阳能电池板，图自 RECSolar

世界各地的宜家门店，也在2017年试行超过100个环保小计划。美国门店回收了4万张旧床垫，英国门店短短3个月时间里回收超过1吨的纺织物，而日本门店则推出了折价回购二手婴儿床等政策。

Inter IKEA集团的首席执行官Torbjörn Lööf 认为，宜家有能力给超过10亿人带来启发，让大家在不挑战地球极限的前提下过上更好的生活。