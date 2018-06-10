优步在国外不只能约车，还能约直升机约船约摩托车

IT之家6月10日消息 据外媒报道，国外的两家打车巨头优步和Lyft正在积极的扩展除了打车业务的其他服务。根据介绍，这两家公司已经在不同国家开展各类的出行服务。优步CEO近日就介绍了，优步正在将公司打造成一个超级交通平台。

优步CEO表示，无论坐车、骑单车、公交还是的地铁，优步都将为你提供服务。Lyft联合创始人也表示，要用世界上最棒的运输工具来提升人们的生活质量。



下面就介绍一下这两家公司为用户准备的出行方式。

单车



优步在今年四月收购共享电单车公司Jump，进入共享单产这片蓝海。目前Jump已经在美国几个城市开展业务。



Lyft此前有报道称与Motivate合作，进入共享单车领域，并在未来在美国八座城市开展服务。

船

优步此前在埃及试运营打船服务，并在克罗地亚正式开展了这项服务。此前优步在中国业务也有推出一键叫船服务。这项业务使用与打车差不多。



直升机



优步在2016年上线了直升机服务，不过这项业务职能从法国尼斯飞往戛纳，航程只有七分钟，售价就在180美元。虽然比较昂贵，但是也有一票人抢着去体验，不过直升机服务受限比较多，比如只接受白天出行，还有携带行李要多加钱。



这项业务在2015年时就在迪拜开通了，去年还在荷兰上线了这项业务。

公共交通



优步推出公交换乘服务，并于当地公共交通售票公司合作，用户可直接在优步上购票。

Lyft通过手机应用提供先打车在换乘公共交通，极大地降低了出行成本和时间。目前将在本月底正式上线。

黄包车



优步在印度和巴基斯坦推出了黄包车服务，价格低廉，最低仅74美分（约合人民币4.5元）。



摩托车



优步除了在印度能达到黄包车外，还能打到摩托车，这项服务比黄包车还便宜，仅为25卢比（约合人民币2.25元）。



滑板车



优步与Lyft目前正在全身心的投入这项业务，目前这两家公司在洛杉矶都拿到了运营共享滑板车的执照。

