克隆技术显神通：将来可让渡渡鸟复活

科学家们认为，不久的将来就能够通过克隆实验将已经灭绝的一种巨鸟——渡渡鸟复活。这种不能飞翔的大鸟身高能够达到1米，体重能够达到18公斤。渡渡鸟原产自毛里求斯，但是在人类发现这座岛屿之后不久，也就是17世纪开始走向灭绝。

然而400年后科学家们认为，他们可以通过对渡渡鸟血缘关系最近的一些物种的克隆实验将其复活。科学家们最近发表了一篇论文，声称鉴定出了恐龙所有的基因构造。研究团队是通过对鸟类祖先（鸟类祖先被视作与恐龙亲缘关系最近的物种）的基因研究创造出了恐龙的基因构造。

参与这项研究的研究人员称，当谈及克隆恐龙的可能性时很明显答案就是不能，但是最近灭绝的鸟类却更有可能复活，比如说信鸽和渡渡鸟，因为世界上现在存活的一些物种与它们的亲缘关系非常近。

英国肯特大学的科学家Darren Griffin和Rebecca O’Connor在一篇访谈文章中写道：“我们发现鸟类和大多数非鸟类恐龙拥有许多染色体。拥有如此多的染色体就能允许动物产生变种，这就是自然选择的力量。然而这却是一个非常漫长的过程，或许我们未来有可能借助《侏罗纪公园》一样的技术逆转人类带来的一些伤害。而人类已经被视作是渡渡鸟和信鸽等鸟类恐龙灭绝的凶手。”

研究人员称：“恢复这些只有数百年历史的鸟类的DNA是一种非常现实的提议。借助与它们亲缘关系非常密切的物种的蛋或许就足以实现这一想法。在合适的条件下，我们或许就能够借助它们复活其中一些已经灭绝的物种。”