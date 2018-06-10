道歉的抖音和“不上道”的抖音

6月6日下午，北京市网信办、市工商局针对抖音在搜狗搜索引擎投放的广告中出现侮辱英烈内容问题，依法联合约谈查处抖音、搜狗，责令网站严肃整改。抖音、搜狗涉嫌违反网络安全法、英雄烈士保护法、广告法，两部门已对抖音、搜狗违法违规行为立案查处。

此前，今日头条旗下抖音平台在搜索引擎广告投放中，出现侮辱英烈邱少云的内容。被约谈后，今日头条发表了致歉声明称，称未认真审核第三方提供的关键词包，发生严重疏漏，并对相关人员作出处理。

但对于此道歉，人民日报显然是不认可的，认为其缺乏诚意。人民日报指出，犯这种错，抖音让人发抖。犯了改改了再犯，这样的道歉显得廉价，更让人怀疑道歉不过是金蝉脱壳的道具。审核不认真就是给自己挖坑，侮辱英烈已违法。“广告宣传也要讲导向”，绷紧安全弦，始终坚定正确的价值取向，才不会出现致命的方向性错误。

“屋漏偏逢连阴雨”应该是此刻今日头条心中想到的词，因为就在不久前，互联网巨头腾讯发起了对今日头条的诉讼，虽然只是要求道歉，并赔偿1元，但也引起了足够的关注。而究其根源还是因为抖音，号称“南抖音，北快手”一极的抖音缘何收到如此多的恶意？

先不说与腾讯的争端，单就此次的侮辱英烈一节，就足够大书特书了。

其实，抖音火起来的过程就一直伴随着公众对其价值观的质疑。

抖音为何能火？主要原因之一就是抖音结合了母公司今日头条的算法优势，在内容推荐和分发上，去中心化。也就是说一个没有任何粉丝的普通人，只要拍的好，一样能收割大量关注度。这不是今日头条版的抖音吗？所以才会有越来越多的普通年轻人愿意在这个地方玩，在这里表达自我。

其次是扶持达人。这一点类似于快手，通过达人的高关注度，吸引粉丝入住抖音，而且通过扶植网红的方式，也向外界证明平台的增长能力。2017年7月，“老王欧巴”粉丝突破100万；2017年8月底，“老王欧巴”粉丝突破200万；2017年10月，费启鸣一条“你是否愿意让我做你男朋友”的视频走红，收获了245.5万赞，15.5万评论，费启鸣的影响力已堪比明星。

虽然抖音和快手并不相同，甚至双方的粉丝们互相嘲讽对方low，但事实上，抖音和快手走火起来的方式是极为相似的，就像当年的微博，看似是去中心化的自媒体时代到来，实际上只是建立了一个多中心化平台，网红达人依然占据了流量的制高点。

而这一模式的缺点就是内容审核的难以把控，以致因为猎奇、跟风带来了价值观的迷失。

抖音上曾经有一位网红，名叫“温婉”，17岁的她因为在抖音里一个地下车库跳《Gucci Gucci Prada Prada》的舞蹈而一夜走红，粉丝数量几乎一夜之间迅速增长到1200万。为什么她得到了这么多的关注？只是单纯的因为她漂亮、可爱、活泼……但现实却是，温婉17岁辍学，多次整容，人品差，私生活混乱，谈了好多男朋友，骗了男人的钱。所以，很快她就被封杀。

温婉被封杀后，有不少人理直气壮地帮她声讨：“辍学整容未成年去夜场厮混又炫富怎么了，温婉又美又成功，到底惹着谁了？”“人家傍大款是人家的本事。”“现在00后夜店蹦迪夜不归宿的多了去了。”

是不是三观崩裂？还有更崩裂的。

一个人辍学、与社会混混厮混、钓富二代，这或许是她的私人问题，但当她的私人事迹上传到网络上之后，无意中却能起到一个榜样的作用，只是这个榜样是要打上引号的。尤其是对于心智尚未成熟的青少年来说，网红们肤白貌美、奢侈华贵、轻松自在的生活状态是极具吸引力的，这种“榜样”无形中使他们对现有的人生观产生怀疑，读书何用？努力工作何用？你想追求的一切，只要像她那样生活、成为网红不就都有了吗？

在整个事件中，抖音对价值观的引导作用丝毫没有建树，它所起的只是创造网红，带来流量变现，至于网红是谁，网红为何而红，走红之后有何影响，并不是它关心的问题。因此，当温婉被扒出老底之后，抖音也只是封号而已。

正如在周星驰的电影《功夫》中酱爆所言：杀了一个我，还有千千万万个我！

在封杀温婉之后，抖音的平台环境并未显著改善，各种毁三观的小视频层出不穷，直至此次侮辱先烈事件的发生，造成了十分恶劣的社会影响。

而此次，“不上道”抖音虽然面临着更大的社会压力，也只不过是道歉、反思了事，至多不过是整改，之后呢？价值观的问题能够得到彻底的解决吗？相信多数人应该是持怀疑态度的，也难怪人民日报怀疑其道歉只不过是金蝉脱壳的工具。

抖音，是时候拿出你的诚意了。

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