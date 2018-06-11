京东618家电狂享日：家电满1000返800，万件半价疯抢

IT之家6月11日消息 京东618年中购物节今日来到家电狂享日，家电1000返800，单反低至2799元，服饰跨店满2件7.5折，家电半价5折购，清洁满199减100；家电分会场，爆品盛宴，万件半价，5折疯抢，领券满3000减300，满5000减500。

• 京东618家电狂享日：点此前往。小家电综合领券享8.8折，精选疯抢9折券，爆款家电秒杀低至61.8元，空调粉丝专享关注店铺领券，冰箱洗衣机满1000减100，厨卫大电抽奖赢洗碗机，空调24小时安装白条6期免息，小家电榜PICK你的爱……

• 家电分会场：点此前往。买家电商品满1000返800元以上券包，白条、家电品类、平板电视、精选店铺、小家电、厨卫大电、服务券等优惠券最高满10000减1000、满800减100，大额红包，优惠随享……

电脑数码：爆款5折秒，影音狂欢神券最高立减500元、显示器价保30天，组装电脑预售最高直降2000；漫步者音箱直降、华硕电竞装备抢好价、惠普/荣耀笔记本白条6期免息，金士顿赢PS4 Pro……

家电爆品盛宴：领券立减千元，小家电两件8.8折，臻品秒杀低至6.18元；夏普电视70吋爆款5688元、美的大牌汇爆品低至109元、IAM净化器送原装滤网、美菱冰洗晒单送好礼、海尔价保全年……

京东电器：电脑数码5折秒、大牌手机免费抽世界杯门票、品质小家电领券满499减30；文娱动漫满100减40、三亚迎宾馆3天2晚999元、京东机票618元起、文娱自营满200立减80、海昌海洋公园门票低至5折……

手机通讯：抢618元神券，手机配件每满59减10元再叠券，京东网厅抢90元减50元话费券；一加6新品放肆购享白条免息，绿联全场满299立减30、OPPO R11S低至2249元、vivo Z1新品上市白条6期免息、爆款秒杀低至五折……

京东超市：食品饮料、个人护理、纸品家清等满199减100；联合利华、来伊份、心相印等品牌满199减100，五芳斋旗舰店全场低至9.9元、佳沛奇异果部分159减30……

服饰狂欢购：跨店满2件7.5折、流行男鞋/时尚女鞋好物不止5折、健身训练领券满699减100；爱步鞋款低至449元、百丽低至3折、HAZZYS限时抢买4送1、哥弟618聚好货、北面每满300减30……

品质母婴、万券狂欢：时尚轻奢每满999减200、进口食品每满199减100、颜值肌秘满399赠京美盒；徐福记糖果部分满99减10、沃尔玛全球购满399减175、屈臣氏旗舰店精选199减100、嘉丁拿圆艺低至99元、稚优泉自营低至199减100……



居家好物：满199减100，百万份车品免费送，滋补养生低至五折，装修送价值千元家电：东方购物跨店3件7折、美年大健康爆款直降、京东大药房满119减20元、先科车虫影音满199减100、妙洁部分领券满199减100……

• 京东618年中购物节会场：