大家有没有发现，最近QQ频繁弹出“微视”服务号的消息？而且连个关闭窗口都没有，右划删掉之后，第二天又会再一次弹出“微视”的消息，犹如夏夜灯火下的飞蛾，杀之不尽，挥之不绝。

IT之家小编已经数不清已经收到多少次类似这样的消息推送了▲

如何彻底让QQ彻底告别“微视”？

IT之家有网友在评论区分享了一办法：

1、点击联系人 2、左划进入公众号，找到“微视” 3、点击“微视” 4、点击右上角资料页 5、点击右上角三个点的隐藏图标 6、取消关注。

从开始到最后，取消关注的整个过程需要6步，如果操作不熟练的话，大概需要耗时1分钟，如此糟糕的交互体验，和仅需一步长按就可取消关注的微信相比，谁好谁坏高下立判。

腾讯为什么要这么做？

2018年春节以来，以抖音为主的短视频爆发，目前抖音的日活已经达到了1亿已上，用户每天花在抖音上的时间已经严重威胁到了微信的地位，腾讯显然是低估了抖音的实力。

随后，腾讯在短视频开启了战略性防御，早在去年7月份，腾讯就复活了已经死去三年的短视频平台“微视”，2018年春节，腾讯微视通过QQ走运红包合作发放微视礼包，新增数百万用户，黄子韬、刘昊然、张天爱、迪玛西等明星入驻微视。

今年4月份，在宣布打通QQ音乐曲库的同时，腾讯拿出了30亿元的现金补贴为微视引入优质达人内容。

至此，腾讯的短视频反击战正式敲响。

5月份以来，腾讯与抖音的摩擦不断，对于朋友圈屏蔽抖音，腾讯给出的回应是：为避免链接刷屏影响朋友圈阅读体验，微信对朋友圈内链接的传播设有防刷屏限制。

微视红人计划▲

与此同时，腾讯加大了微视的推广力度，除了开启微视红人计划以外，腾讯还在QQ以及QQ空间，也相继引入了微视的接口，在逛QQ空间的时候，总能刷到微视的内容。

此外，不断的为QQ用户推送微视内容也是其手段之一，只不过腾讯做这件事情之前并没有寻求和在意用户的想法，不考虑用户体验的一意孤行引起了众多网友们的不满，抢短视频市场可以理解，但这样做，真的好吗？

因为真的有相当一部分用户对短视频并不感冒，既然如此，为何不做一下AI智能分发功能，而是大规模的将这些内容全部推送给普通QQ用户呢？

QQ是腾讯的，但别忘了，QQ也是用户的。