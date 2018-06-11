加入AR大潮的Adobe，用苹果的方式做出了教科书式的示范

今年的苹果WWDC发布会结束后不少人很失望，原以为会见到很多令人期待的硬件产品，没想到自始至终大家都是自嗨，整场发布会聚焦在软件更新。也难怪会后不少人吐槽这是「最软」的一次苹果发布会，但伴随WWDC告一段落，苹果的诸多「小心思」才渐渐浮出水面。

除了想要从iOS、macOS、watchOS 全方位塑造你的健康体验之外，苹果在大会中展示的AR合作游戏、测量长度的尺子等功能也开始吸引到大家注意。让人们对ARKit 2.0有了更进一步的了解，而众多厂商当中，Adobe则身先士卒带来了一款全新的软件平台，并再一次尝试变革过去的玩法。

尽管ARKit作为苹果主推的全新平台已经更新到2.0版本，但AR生态匮乏依然是不争的事实，除了官方用来展示的一些特性之外，开发者对于AR平台的开发仍然不能得心应手，在这种情况下，Adobe发布了名为Project Aero的AR应用工具。

Project Aero展示出开发者通过Photoshop CC和Diemension CC设计出带有蝴蝶元素的方案，经过调整颜色和细节后，它可以初步预览3D效果，但更进一步的，通过保存到Aero中，开发者可以直接通过iPad打开设计作品，并通过AR的方式预览以及进一步调整，最终，成品可以直接发送到iPhone上并进行AR交互和体验。

Project Aero一如既往延续了Adobe对设计领域的关注，但这一次，Project Aero向前迈进一步，提供了USDZ技术支持。

在本周的发布会上，我们曾和大家介绍过，USDZ全称Universal Scene Description，是由苹果与皮克斯共同研发的新格式，就像jpg或者gif这些图片格式一样，这种新的文件格式会成为未来基础的开放文件格式，并且针对AR技术，深度融合iOS系统。而Project Aero这个工具，就是让设计师能够从Photoshop CC和Diemension CC这些工具中，直接将素材转化成USDZ格式。

Project Aero依然是一个跨平台的设计工具。设计师使用它的第一步也需要从Photoshop CC和Dimension CC开始，不论是对想要涉足AR领域的开发者或者已经熟悉Adobe产品的设计师来说，这一工具无疑为AR入门提供了更易上手的支持。

此外，作为和苹果联手的AR工具，Project Aero还对创意人员提供了更进一步的应用AR的可能，如 Adobe执行副总裁兼CTO的Abhay Parasnis介绍所说：

「Project Aero将提供给开发者和创意人员一个系统，让他们创建AR场景和体验，再利用苹果的ARKit，通过Xcode完善，这些创意可以转化成令人身临其境的内容。」

这就意味着，Project Aero不但让开发AR内容更加简单，同时还更进一步深度融合在iOS平台，实际上Adobe官方视频中也展示出这种美好愿望，通过在Mac上开发，用户可以直接在自己的iPhone上打开并体验，虚拟空间中的内容转眼之间就变成真实世界中栩栩如生的3D内容。

这无疑是苹果在iOS 12上给我们带来的重要惊喜直以，相信已经有不少读者第一时间尝鲜感受到AR测量尺的用处，如果说去年发布会上苹果展示的更多是AR的娱乐功能，那么这一次，通过设立USDZ标准，提供Project Aero工具，苹果显然已经在AR上卯足了劲，要带领所有人朝向一个更充满想象的未来。

无疑，Adobe想凭借这样一个工具让更多人直接上手AR内容，从而连接自家的Adobe Creative Cloud打造一个面向未来的新的内容平台，而实际上，对于ARKit看好的不止Adobe。作为行业另一巨头，Epice Games的虚幻引擎也正式宣布将ARKit 2.0加入其预览版，并且也提供了教程指导，从而帮助开发者熟悉苹果在ARKit 2.0上的新特性。此外，另一重要游戏引擎Unity也发布了Unity ARKit 2.0插件，向所有Unity开发者开放。

Adobe目前已经开放了Project Aero的体验入口，根据官方博客，一些更重要的内容将会在今年秋天的Adobe MAX大会上宣布，加上各种业界重要玩家入场，我们有理由期待AR内容在今年带来的新的突破。