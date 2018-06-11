十年了，乔布斯发布的苹果iPhone 3G还有人记得吗

iPhone 3G是iPhone系列中的第二代，北京时间2008年6月9日，这款手机在苹果全球软件开发者大会中正式发布。今年正好是iPhone 3G诞生的第十周年，似乎大家对这款机子的印象已经不那么深刻了，为此一位名为Stephen Silver的老外发布了文章纪念iPhone 3G。他表示，那一年史蒂夫·乔布斯发布的iPhone 3G，是第一款支持第三方应用程序iPhone，而正是这一点为苹果接下来十年的爆炸式增长奠定了基础。

iPhone 3G很少被人提及，因为很多行业分析师或观察人士几乎一致的认为，2007年6月正式上市的初代iPhone，才是一款彻底改变手机行业和消费电子产品世界的产品。但了解苹果过去的果粉应该清楚的知道，初代iPhone的价格不仅非常昂贵，而且不支持第三方应用程序，并且只能使用AT&T网络或较差的2G EDGE网络。

实际上，一年后苹果于2008年6月9日（十年前的周六）在旧金山全球开发者大会WWDC 2008上发布的iPhone 3G，才是iPhone之路真正步入正轨的开始。虽然iPhone 3G与今天的iPhone看起来完全不同，但它又有很多相同之处。

iPhone 3G是乔布斯著名的“One Last Thing（最后一件事）”之一，当时苹果有三大主要业务：Mac、音乐和iPhone，而iPhone3G在他主题演讲开始后的1小时20分钟才开始发布。谈到iPhone业务苹果公布业绩的流程不变，乔布斯宣布在不到一年的时间里苹果卖出了600万部iPhone，客户满意度达90%。

不过，乔布斯还列出了iPhone未来的“新挑战”：3G网络、企业支持、第三方应用支持、在更多国家上市以及可负担性。

“当我们迎来iPhone的第一个生日时，我们把它提升到了一个新的高度，今天我们推出iPhone 3G！”乔布斯说。“我们从第一代iPhone身上学习到了很多，掌握了很多我们学到的知识甚至更多，同时还开发出了iPhone 3G。”

iPhone 3G的背壳从铝制改为了塑料，而侧边的按键则从塑料改成了金属材料。iPhone 3G拥有一块3.5英寸的显示屏，还设有一个“嵌入式（与外壳齐平）的耳机插孔”，说到这里时现场响起了热烈的掌声。乔布斯强调了iPhone 3G的速度，称其“3G速度接近于Wi-Fi”，甚至还有一张图，将iPhone 3G与诺基亚N95和Palm Treo 750等将被竞争对手进行了对比。

iPhone 3G的其中一大卖点是可负担性。根据现场演讲，iPhone 3G的8GB机型在签订与运营商的补贴合同之后，起售价格仅为199美元。同时，iPhone 3G将会在22个国家或地区首发，随后还会陆续登陆超过50个国家或地区进行发售。不过，当时仅在中国香港首发。

iPhone 3G默认预装的是第二个版本的iPhone软件系统，现场简单地称之为“iPhone OS 2.0”（iOS命名方式到2010年才出现）。关键是，苹果为其准备了软件开发工具包(SDK)，当年3月已经发布，而这也是第三方开发者第一次可以为iPhone开发应用程序。不仅如此，苹果还积极地将SDK推向企业市场。

关于iPhone 3G的新软件功能介绍其实不多，除了开放第三方应用程序支持内置App Store之外，还包括只会联系人搜索（第一代iPhone中确实没有），全面支持iWork和Microsoft Exchange，支持打开Microsoft Office文件，支持保存图像，支持多种更多语言和家长控制，支持与公司的电子邮件、日历和地址簿进行同步。

需要注意的是，在iPhone 3G发布当天的主题演讲中，苹果还推出了MobileMe服务。不过这一移动服务套装命运多舛，被认为是乔布斯生涯中的重大失误决策之一，当时乔布斯还愤怒的指责MobileMe团队“玷污了苹果的声誉”，其实最大的失败在于乔布斯的决定，因为在被告知无法上线的情况下，乔布斯仍决定正式发布。

无论如何，乔布斯发布iPhone 3G的主题演讲确实令人难忘，主要是还有另一个不那么令人高兴的原因，因为乔布斯那时外表看上去已经显得瘦骨嶙峋，很多人围绕这一话题进行了诸多谈论，纷纷对他健康状况表示担忧。事实上，乔布斯确实面临着健康危机，因为接下来的一个月他便接受了手术。而在三年后，乔布斯从苹果辞职，并于2011年10月去世。

iPhone 3G在发布会一个多月之后的2008年7月11日才正式上市发售，当时外界对其的评价非常积极。其中，《华尔街日报》(Wall Street Journal)的沃尔特·莫斯贝格(Walt Mossberg)，也就是大家熟知的至今仍被科技界尊敬的评论人“莫博士”表示，iPhone 3G“更新、更快、更便宜”了，不仅解决了昂贵无法接入高速移动网络的问题，而且续航也比第一代好得多了，重点是苹果通过补贴和数据套餐有关的“隐性成本”开启了新的销售模式。

从市场反应来看，iPhone 3G也大受欢迎。这款产品发布同年的12月份，有数据显示其已占据了美国智能手机市场30%的市场份额，夺走了老牌手机厂商诺基亚和黑莓，乃至微软系统设备大量疆土，并且由于iPhone 3G的发布，iPhone成为了智能手机市场增长的关键引擎。

苹果在iPhone 3G发布后第二年的财报中披露，其这款产品第一季度的出货量就已经达到690万部，超过了前五个季度第一代iPhone约610万的总出货量。

iPhone 3G在2009年就被3GS所取代了，但直到2010年6月7日苹果才宣布iPhone 3G正式停产停售。iPhone 3G的对整条iPhone产品线的主要作用不多也不少，因为它是第一款能够接入更快高速移动网络的iPhone，它是第一款内置App Store应用商店的iPhone，但或许更重要的是，它开启了运营商合约机的时代，让更多人通过合约以更理想的初始价格买到iPhone。

当然了，iPhone 3G不是没有缺点，例如摄像头不支持缩放、闪光灯、自动对焦与视频录制，没有复制和粘贴功能，没有通用搜索，没有点对点的网络即时消息，也没有彩信，实际续航远低于官方数字，而且不可换电池。若与现在的iPhone相比，iPhone 3G很小也很慢，而且几乎没有任何比得上的功能。但不可否认是，在十年前iPhone 3G确实代表了苹果及其产品类别的又一次巨大飞跃。

iPhone 3G的主要参数：

- 3.5寸多点触控屏幕，分辨率为320 x 480像素、163 ppi。

-三星S5PC100 32位RISC ARM11处理器（最高620 MHz，降频至412MHz）

- PowerVR MBX Lite 3D GPU图形处理器

- 128MB内存

- 8GB版本与16GB版本

- 200万像素的摄像头

-支持3G网络和多频UMTS/HSDPA，

-支持Wi-Fi、支持GPS导航、蓝牙2.0、内置加速计

- 1150 mAh不可拆卸电池

- 115.5mm x 62.1mm x 12.3mm

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