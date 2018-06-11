人工智能和机器人时代将来临，本田怎么应对的？

据福布斯杂志报道，尽管日本本田公司被广泛认为是世界上最大的汽车制造商之一，也是最大的摩托车制造商，但它在汽车以外的技术创新领域也正处于前沿。该公司在研发方面的投资使其跻身“20大研发支出公司”名单，其中包括另外5家汽车制造商，但也有其他行业的代表。

基于本田公司公开分享的创新成果来看，该公司正利用部分研发预算为迎接第四次工业革命到来做准备。本田通过使用人工智能（AI）和大数据，不仅设计出更安全、更具个性化的汽车，还在创造各种各样的机器人。

最大化驾驶乐趣

有了汽车传感器、客户调查、智能手机和社交媒体等各种各样的数据源，现在可用数据数量异常庞大。本田的研发团队使用数据分析工具对数据集进行梳理，以获得可以融入未来汽车设计的洞察力。随着公司大数据成熟度的提高，它的工程师们正在学习如何使用和利用数据。没有大数据技术和分析工具的帮助，这些数据以前很难找到使用意义。

目前有100多名本田研发工程师接受过大数据分析的培训。多亏了本田汽车上的传感器和来自客户的反馈，该团队能够对其汽车的设计做出调整，没有这些数据洞察的帮助，他们此前从未意识到这些问题。本田研发部门TAC总工程师中川冈(Kyoka Nakagawa)说，分析工具帮助本田“探索大数据，最终设计出更好、更智能、更安全的汽车”。

作为个拥有2000亿美元资产、2000万客户的全球汽车制造商，IBM Watson Explorer帮助本田的质量保证部门理解这些信息，让大量来自多个源头的客户反馈(主要是非结构化的)变得更有意义。它帮助本田将理解客户反馈所需的时间减少了80%，这无疑是公司取得成功的关键因素之一。

开发新的汽车

在今年的CES消费电子展上，本田推出了新型电动城市汽车NeuV。车上配备了人工智能助手HANA(本田自动网络助理)，它可以读取司机的情绪，并调整音乐、温度和更多设置做出回应。HANA还可以提醒车主重要的日期，并帮助预订和预约。

意识到车辆大约96%的时间闲置在车库、停车场或车道上，本田的NeuV将可自动充当网约车，当车主不使用它时，NeuV可以参加接送乘客服务。它对车主变得更有价值，因为它可以利用闲置时间帮车主赚钱。工程师们还设想，NeuV可以在不使用的情况下将能源卖回给电网。本田的NeuV汽车概念结合了AI、大数据和机器人技术，可以改变通勤方式。

除了NeuV，本田还制造了一款跑车——Sports EV概念车，它使用了AI和电子技术。Sports EV概念车的目标是让司机和汽车相互交流。

机器人技术

与此同时，本田正在利用大数据和AI来改进汽车生产线，该公司的创新也有望在机器人的帮助下改善我们的日常生活。最新的创新被称为3E(授权（Empower）、体验（Experience）、同理心（Empathy）)机器人概念计划。它们还没有投入生产，但是看看这些概念，它们在很多方面都具有变革的潜力。

在2018年CES消费电子展上，本田推出了四款机器人，包括：

3E-A18（上图左四）：4款3E中最像人类的机器人,它能够理解人们的需求，并在机场、商场等大型聚集场所为人类提供帮助；

3E-B18（上图左三）：这个机器人可以在室内或室外帮助运送人、行李或更精致的物品；

3E-C18（上图左二）：可用于室内和室外，这是一款可以携带货物并学会自主操作的背包式骡子机器人；

3E-D18（上图左一）：这款机器人实际上是一款能在崎岖不平道路上行驶的越野车，用于帮助完成日常、耗时和潜在危险的任务。它的设计基于本田的ATV底盘，因此它将能够越过障碍。

本田的类人步行机器人阿西莫(ASIMO)是本田工程师近20年研究的结果。它可以行走和奔跑，甚至在凹凸不平的地面上行动，上下楼梯、抓住物体以及理解和响应简单的语音指令。ASIMO的开发仍在继续，预计最终将发挥非常关键的作用，为人类完成重要任务提供支持。

除了这些机器人，本田还拥有RoboCas，它被称为“未来通讯机器人”，具有驱动功能、存储空间，可用于多种用途。此外，还有内置AI的Miimo割草机、全电动汽车Ie-Mobi（可充当小型移动房间）以及Fure-Mobi概念（专注于人与人之间的互动）。

作为汽车和技术领域的革新者，本田目前正投资研发，以大数据、AI和机器人技术为工具，为未来挑战提供解决方案。