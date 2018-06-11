微软收购多家游戏工作室：原创游戏内容受关注

据科技博客TechCrunch北京时间6月11日报道，一年一度的E3游戏展即将在美国加利福尼亚州洛杉矶的“洛杉矶会展中心”（Los Angles Convention Center）开幕，微软公司在周日举行的Xbox E3新闻发布会上透露，为了加强原创游戏内容，该公司已展开了对多家游戏工作室的收购。

Xbox主管菲尔·斯宾塞（Phil Spencer）在周日举行的Xbox E3新闻发布会上宣布，微软已经收购了Ninja Theory、Playground游戏、Undead实验室和Compulsion游戏等四家游戏工作室。这四家工作室的加盟，无疑将使微软的游戏开发实力大增，同时确保微软在电脑游戏领域的话语权大增，尤其当下正值微软四处寻求加强游戏下载服务Xbox game Pass的关键时刻。

Playground游戏工作室始创于2010年，是Forza赛车（Forza racing）系列游戏的开发厂商，也是微软Xbox的长期合作伙伴。在两家公司宣布合作并购计划的同时，《极限竞速：地平线4（Forza Horizon 4）》正式上线。

Ninja Theory游戏工作室开发的作品包括地狱之刃（HellBlade）；Undead实验室已经发布了包括包括《腐烂国度（State of Decay）》在内的系列游戏；而Compulsion游戏开发的新产品《少数幸运儿（We Happy Few）》将在今年发布。

这些新的游戏工作室，连同一个名为“水晶动力”（Crystal Dynamics）的新项目，将被置于微软工作室的品牌之下，而“水晶动力”项目由微软工作室前负责人达雷尔·加拉格尔（Darrell Gallagher）领导。微软工作室已经拥有了Halo系列游戏开发团队343 Industries和Minecraft团队，后者是在2014年被微软以25亿美元的价格收入囊中。