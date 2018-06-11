亚马逊中国代工厂被批血汗工厂：贝佐斯遭指富不仁

据《财富》北京时间6月11日报道，劳工权益保护组织中国劳工观察（China Labor Watch）呼吁亚马逊改善中国工厂劳工的劳动条件，再次引发对亚马逊CEO杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)依靠低薪劳工成为世界首富的批评。这些劳工为亚马逊生产Echo智能音箱和Kindle电子阅读器。

▲亚马逊中国代工厂被批薪酬低、加班时间超标

经过对位于衡阳的一家富士康工厂——为亚马逊生产产品——工作环境进行9个月的调查后，中国劳工观察周末发表了一份报告。报告首次揭密了亚马逊能将智能音箱价格压低至40美元的幕后原因。报告称，这家工厂的员工薪酬低、加班时间严重超过国家法律规定。

中国劳工观察调查发现，员工每月加班时间超过100小时，违犯了每月加班时间不能超过36小时的中国法律规定；该工厂使用的临时工数量超过中国法律规定；员工上岗前没有获得适当的安全培训；员工被要求提前10分钟上岗，但却没有因此获得报酬；员工宿舍缺乏必要的火灾安全应对措施，例如灭火器。

报告指出，“所有员工都存在加班和低薪的问题。由于工资低，员工必须依靠超长时间加班才能维持体面的生活标准。”

亚马逊在一份电子邮件声明中称，它今年3月对该工厂进行了审计，发现存在超长时间加班和使用临时工的问题，已经要求富士康解决发现的问题。

亚马逊表示，“我们立即要求富士康制定解决所发现问题的具体计划，我们会定期对供应商进行评估，确保它们符合我们的相关标准。”

富士康6月10日发表声明称，薪酬评估会定期进行，所有全职员工和临时工“都接受岗前培训，分配到各部门后会接受进一步培训”。富士康为苹果代工制造产品的工厂多次被批工作环境恶劣，为亚马逊制造产品的工厂存在相似的问题，只是程度没有那么严重而已。

亚马逊销售多种自主品牌电子产品，Kindle电子产品和平板电脑有助于亚马逊销售更多的电子图书。亚马逊已经销售了数千万台Echo智能音箱——可以用来调节照明灯具、播放音乐、订购披萨。

亚马逊还因位于美国的仓库工作环境恶劣面临批评。一起诉讼指控亚马逊延长员工工作时间，让员工下班时先打卡再排队等候安全检查。