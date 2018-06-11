一季度营收344亿元，CDR第一股小米到底赚不赚钱？

盛传多时的小米将继港股之后，同时回A通过CDR上市的消息终于靴子落地。

今天凌晨，证监会官网披露小米集团《公开发行存托凭证并上市》文件。招股书披露，中信证券股份有限公司为本次发行的保荐机构及主承销商。至此，小米成为CDR试点的第一单申请，成为H股+A股双行上市只是时间问题。

一季度收入344.12亿元

据小米CDR招股书披露，2018年第一季度，小米收入344.12亿元，经调整经营净利润为16.99亿元。在全球智能手机市场同比下滑2.9%的情况下，小米手机出货量达到2,800万台，同比增长87.8%，小米模式在多个国际市场被成功验证。

截至2018年3月，MIUI月活跃用户超过了1.9亿，用户每天使用小米手机的平均时间约4.5小时。2018年第一季度，小米互联网服务收入为32.31亿元，毛利21.19亿元，毛利率达到了65.58%，毛利占比达到40%，已经超过了智能手机，互联网服务已经成为重要获利来源。

值得一提的是，小米还建成了全世界最大的IoT平台，连接了超过一亿台智能设备。2018年第一季度，以及连接设备数量统计，小米在全球消费物联网市场中占比1.9%，领先第二名亚马逊的1.2%。

CDR全称China Depository Receipts，意为中国存托凭证，由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行、代表境外基础证券权益的证券。申请的条件包括：高新技术产业和战略性新兴产业，市值不低于2000亿元，或最近一年营业收入不低于30亿元且估值不低于200亿；设立持续经营3年以上，最近3年内实际控制人未发生变更等。根据已公布格式内容要求，企业向证监会递交申请文件，报请证监会核准。公开发行CDR，需要向沪深交易所提出上市申请，交易所审核同意后，双方签订上市协议。

据接近小米IPO项目的中介人士称，目前投资人尤其是基石投资者“入围”竞争激烈，给出的估值普遍在750亿至850亿美元之间，已经有一批机构给出超过800亿美元的估值，不过目前尚未敲定任何基石投资者。值得注意的是，在不久前“互联网女皇”发布的2018年互联网趋势报告中，小米以750亿美金的估值，在全球20大互联网公司中位列第14名。

5月3日，小米向港交所递交上市申请。招股书显示，在营业纪录期，2015年、2016年及2017年，小米集团分别产生亏损人民币76亿元、利润人民币4.916亿元及亏损人民币439亿元。

营业纪录期，小米大部分收入来自智能手机销售。截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，智能手机部分分别贡献其总收入的80.4%、71.3%及70.3%。

此前的港股招股书中，小米披露了上市前的持股比例情况。其中，小米公司创始人、董事长兼CEO雷军持股31.41%，联合创始人、总裁林斌持股13.33%，联合创始人、品牌战略官黎万强持股3.24%。

据凤凰网科技了解，小米已通过联交所上市聆讯。市场预料小米最快于本月底启动招股，7月中上旬挂牌。

募资40%用于全球扩张

A股招股书显示，小米公司计划采用市场化询价方式，综合考虑公司基本面、投资者需求、市场承受能力、未来发展的资金需求等因素确定发行价格。

扣除发行费用后的募集资金净额预计将用作以下用途：

1、研发核心自主产品30%；2、扩大并加强IoT及生活消费产品及移动互联网服务（包括人工智能）等主要行业的生态链30%；3、全球扩张40%。合计100%。

海外营收占比增至36%

小米CDR招股书显示，2015年、2016年、2017年和2018年第一季度，小米海外市场的销售额分别为40.56亿元、91.54亿元、320.81亿元和124.7亿元，占公司总收入的比重分别为6.07%、13.38%、27.99%和36.24%。

小米在CDR招股书中称，公司来自境外收入比例持续提高，主要系公司2014年开始推进国际化战略，陆续在印度、东南亚、东欧等新兴市场布局，尤其是印度市场取得了开拓性成功，2017年小米手机成为印度市场智能手机出货量份额最高的智能手机品牌。目前，小米手机进入了74个国家和地区，其中在15个国家和地区进入了市场前5名。

此外，小米也公布了小米印度的最新经营状况。截至2018年3月31日，小米印度的总资产为57.29亿元，净资产为4.9亿元；2018年1-3月，小米印度的营收为61.27亿元，净利润为-1.31亿元。

799元以下机型销量最佳

招股书显示，2018年1-3月，小米智能手机合计带来收入232.39亿元，占总收入的67.53%。

招股书中，小米公布了各价格区域手机的销售情况。2018年1-3月，高端旗舰机(3000元以上)销量为49.6万部，获得收入13.15亿元，旗舰机（2000-2999元）销量为157.6万部，获得收入28.40亿元，中高端机（1300-1999元）销量为428.1万部，获得收入48.01亿元，中端机（800-1299元）销量为1099.1万部，获得收入88.61亿元，入门机（799元以下）销量为1106.9亿元，获得收入54.22亿元。

一季度研发费用11.04亿元

CDR招股书披露，2018年1-3月小米集团研发费用为11.04亿元，占总营收3.21%，2017年度研发费用为31.51亿元，占总营收2.75%，2016年度研发费用为21.04亿元，占总营收3.07%，2015年度研发费用为15.12亿元，占总营收2.26%。

截至2018年3月31日，公司员工总数为14513人，其中技术人员5515人，占公司总人数的比例为38.00%。研发团队主要由工业设计工程师、电子工程师、机械工程师、计算器科学家、软件工程师及移动应用程序研发人员组成。

拟剥离小米金融业务

文件显示，集团拟采用股权激励方式，将小米金融作为独立运营主体逐步剥离。

文件显示，截至招股书签署，小米集团的供应链融资、互联网小额贷款、支付、理财产品分销、互联网保险等金融相关业务已重组至集团全资控股子公司小米金融。小米集团向小米金融集团分别提供约8.3亿美元以及2.99亿元人民币的小米金融重组贷款。

按计划，小米金融集团剥离完成后将不再是小米集团的控股子公司，雷军、小米金融管理层及核心人员将被授予小米金融期权。该计划已被小米集团董事会审议通过，并获得全体股东同意。

数据显示，小米金融2018年第一季度营收及税前净利润占小米集团比例分别为0.9和0.22%。截至今年一季度结束，小米金融总资产占小米集团的比例为13.55%。

截至招股书签署之前，小米集团向小米金融集团分别提供约8.3亿美元及2.99亿元人民币的小米金融重组贷款。从2018年起，未来三年，除小米集团就小米金融重组提供的一次性重组贷款外，小米集团为小米金融提供的金融服务最高金额上限分别为127.7亿元、149.5亿元和145.5亿元，合计422.7亿元。

此外，双方也对营销服务、全面支持服务、支付结算等服务设定了最高交易限额。

小米到底赚不赚钱？

招股书披露，最令人关注的当然是小米的营收和利润情况。之前小米在香港IPO披露了其2017年经营利润为122.1亿元，经调整经营净利润为53.6亿元，净利润为亏损438.9亿元。

此次小米CDR招股书开篇“重大事项提醒”，不仅公布了2017年小米净利润为亏损438.9亿元，还新增加了一个“公司扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润”为39.45亿元。值得投资者注意的是，CDR招股书仅在第353页介绍了一次小米“经调整经营净利润”为53.6亿元。

证券专家解释，CDR招股书公布的“扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润”与港股招股书公布的“经调整经营净利润”，两者主要差异为：股权支付费用算不算非经常性损益，要不要扣除理财产品投资收益和政府补助等。

那小米到底赚不赚钱，要看哪个数据才靠谱呢？

证券专家指出，看新经济和互联网公司是否盈利，不能单纯只看公司净利润。最重要的是看“经营利润”和“经调整经营净利润”，这两个数字，可以排出财务会计等干扰性因素，从本质上看公司的真实经营情况。

给投资者划个重点：2017年小米经营利润为122.1亿元（这个数据仅在港股招股书里被披露），经调整经营净利润为53.6亿元。

尤其是这个“经调整经营净利润”很有说法。在2016年美图上市时也曾有过类似的经历，其超过60亿的巨额亏损一度引来广泛关注和质疑。其实其中一大部分亏损数字是优先股公允价值提升带来。

像小米这样的大型互联网科技公司，在融资时给投资人发行不少优先股，如果估值从一开始的几千万美元到了几百亿美元，这些优先股的价值也放大了很多倍，股东的财务浮盈也翻了同样倍数。但这些股东还没退出，所以他们的投资价值的提升，在财务报表里就会被认为是公司对这些股东的“负债”。

著名投资人、创新工场创始人李开复介绍，互联网公司通常会有多轮融资发行了可转换可赎回优先股，实际上公司并没有这样的亏损发生，对公司实际运营也没有影响，这笔所谓的“负债”数字在上市那一刻就会消失。