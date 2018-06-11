电脑和实体店慢慢让路：新一代卖家靠手机销售

上世纪 90 年代，亚马逊等电子商务网站向百货商店和购物中心宣战。如今，类似的转变正在发生：从桌面交易转向手持型基于应用程序的零售。

《西雅图时报》发布文章称，智能手机购物催生了新一代专注于应用端零售的卖家。随着社交媒体消费主义催生了越来越多生气勃勃的品牌，一些零售创业者正在跳过电脑和实体店，而是直接通过智能手机来展示和销售产品。

以下是文章主要内容：

阿妮萨·科洛菲（Anissa Kheloufi）年轻活跃，注意力容易不集中，风格随意，是日益壮大的Instagram上瘾一族的一份子。这名21岁的女孩在巴黎郊区圣欧恩（Saint Ouen）穿梭，不停地拍摄照片和视频。拍摄对象通常是她的朋友辛西娅·卡森蒂（Cynthia Karsenty），后者在镜头前打扮得漂漂亮亮的，穿着各式各样的时髦服装，从高腰短裤到细条纹套头衫，再到毛茸茸的大拖鞋。

从表面上看，这是一场自我放纵——一种被过度编辑和过度分享的生活方式。但旁观者不知道的是，科洛菲正在通过一张一张地拍摄照片来建立一个服装帝国，这门生意每个月可为她带来接近4万美元的收入。

她在社交媒体上的素材让源源不断的顾客光顾Belmiraz，那是她在厌倦了法学院之后创立的一家服装公司。她的公司还有一家网上商店，以及位于卡萨布兰卡和巴黎的精品店。然而，大多数时候，科洛菲的顾客都是用与她销售的方式一样的方式购买她的产品：通过应用程序。

“我想我已经把手机缝在手上了，”科洛菲告诉彭博社，“我身边的爱人为此都烦透了。”

狂热者们说，零售的未来不是电子商务，不是全渠道，不是快闪店，也不是基于地理定位的快闪销售。零售的未来在人们的手掌上。随着社交媒体消费主义催生了越来越多生气勃勃的品牌，这些零售创业者完全跳过电脑（更别提实体店了），而是只通过智能手机来展示和销售产品。

视频和Instagram

这种现象正在加速发展。这种创业转变的两个主要原因是视频和Instagram（以及Instagram上的视频）。近年来，二者对消费者购物方式的影响越来越大，而且这种影响没有任何减弱的迹象。大型零售商们也变得越来越明智：越来越多的零售商被这两种媒介吸引走，不再像以往那样聚焦于桌面交易。

早在2016年8月，社交网络巨头Facebook旗下的Instagram就开始允许用户通过其手机应用点击跳转到某个品牌的零售网站。它还增加了“Stories”这一Snapchat式的视频信息流功能。几个月后，Instagram让20家精选公司（其中包括J. Crew、梅西百货和Warby Parker）在Instagram上给产品打上标签，将人们导流到可让他们马上点击购买的商店链接。

就这样，一个虚拟的大型购物中心诞生了。

与肮脏的老式美食广场和破旧的西尔斯百货（Sears）不同，Instagram在产生“人流量”方面完全没有问题，毕竟每月有8亿活跃用户浏览它的门户平台。今年5月，该公司采取了合乎逻辑的下一步行动：悄悄启动一项功能让用户能够添加信用卡或借记卡。不久之后，Instagram上的用户可能将根本不需要离开这个平台去购物了。

Salesforce.com表示，目前5%的数字零售流量通过社交渠道流动。视觉搜索公司ViSenze发现，在使用社交媒体的人当中，三分之一每月都通过Instagram、Facebook、Pinterest或Snapchat等平台购物。

在像Belmiraz这样的公司，这些数字要高得多。科洛菲说，她公司90%的收入都是通过Instagram获得的，她在Instagram上有11.9万名粉丝。

毫不奇怪的是，迎合像她这样有抱负的电商创业者的数字平台都在加紧针对iPhone上的使用调整自己的产品。科洛菲的Belmiraz在DIY平台Tictail出售她的产品，该平台最近进行了彻底的改变，让商家能够直接将产品发布到Instagram的Story上面。它还允许零售商添加文字“贴纸”和链接，让购物者更容易点击购买或者了解商品运费。据Tictail首席执行官卡尔·里韦拉（Carl Rivera）透露，推出一项允许卖家直接发布视频产品列表的功能的时候，公司很快发现，用户对这些产品的参与度几乎提高了四倍。

掌上零售转型

在发现移动支付在18个月的时间里占交易总额的比例从40%跃升至70%以后，Tictail便开始向掌上零售转型。里韦拉认为，如果消费者如此迅速地转向智能手机，卖家很快就会跟随。他说，这种转变与移动技术如何让视觉技术主导互联网零售大有关系。

“这实际上是主要输入方式的转变。”他表示，“如果你坐在电脑前，很容易就能输入文本，但很难输入照片和视频。而手机则恰恰相反。”

Shopify为大约60万商家提供了数字商店，它也采取了类似的举措，在10月份推出了与Instagram深度整合的产品。Shopify一半的客户都在积极使用其专为商家开发的移动应用。据用户体验副总裁琳西·桑顿（Lynsey Thornton）说，在过去的一年里，进驻该购物网站的纯移动零售商增加了3倍。

“他们不一定是四处奔走，他们只是想要灵活地做他们需要做的任何事情。”桑顿说，“是时间压力导致了很多像这样的问题：‘我怎么才能做得更快?’”

米兰达·可儿（Miranda Kerr）也属于这种在iPhone售卖东西的企业家。这位澳大利亚模特说，在经营Kora Organics公司的时候，她很少开电脑——都是通过移动设备来处理社交网站上的帖子，进行电话会议，以及不停地通过手机跟踪订单情况。

说到底，社交购物平台正在推倒零售业的又一个进入壁垒。

上世纪90年代，亚马逊等电子商务网站向百货商店和大型购物中心宣战。最近，代发货服务（卖家让第三方填写订单）开始变得越来越流行，这让数字颠覆者变得更加强大。想成为下一个菲尔·奈特（Phil Knight）或凯特·斯佩德（Kate Spade）的人不再需要为筹措资金和拉拢零售伙伴而四处奔忙——他们只需要热度和粉丝。随着掌上零售的兴起，一个几乎不受限制的商业空间正在打开：市场营销、运输和商品目录的成本几乎为零；唯一真正的开销是iPhone。

这股浪潮正愈演愈烈。在Etsy的手工艺在线市场上销售商品的近200万人中，大约有一半人在使用该公司专门开发的卖家应用。与此同时，Intuit表示，在使用QuickBooks会计软件的近70万名创业者中，有一半人正在通过它的移动平台跟踪自己的收入和支出。

“他们是非常注重体验的卖家，”Shopify的桑顿在谈到专注于iPhone平台的创业者时说，“他们非常重视品牌的建立。”

如果没有智能手机，安妮塔·贝里沙（Anita Berisha）可能仍会全职从事市场营销或库存管理工作——她的珠宝制作爱好会仅仅停留在“小打小闹”的阶段。

大约两年前，她创立了与其同名的品牌，开始发布一些产品——精致的颈链和弯曲成花朵形状的细线耳环。在得到了一些及时而主动的支持以后，贝里沙的关注者数量从几百人增加到了近3.2万人。现在，她每天要制作30件作品，每月的收入约为1万美元——这一切全都在她位于曼哈顿哈莱姆区的公寓里完成。

“刚开始的时候，我做的每一件事都是通过手机完成的。”贝里沙说道，“我必须向我丈夫解释：‘我知道这看起来不像，但我确实是在工作!’”