金融危机十年后：硅谷在美国毕业生心中取代华尔街

招聘者和商学院顾问指出，经济衰退使华尔街不再成为招聘年轻人的首选地点，并使精英企业人才向硅谷流动加快。

随着抵押品赎回权的丧失和股市暴跌，华尔街和大银行被视为导致大萧条的罪魁祸首。“从声誉的角度而言，银行受到了打击，”ZipRecruiter的联合创始人伊恩·西格尔（Ian Siegel）说。

高盛或摩根大通再也无法不假思索地大笔一挥，以六位数薪酬和高额签约奖金吸引自愿每周工作80-100小时的应届毕业生。

在危机余波中，许多商学院的学生和毕业生开始重新审视自己的职业选择。

“人们更愿意基于自己的真正需要来加以选择，”她说，“企业变化如此之快。如果未来注定要江河日下，你最好做一些自己喜欢的事情。

“吸引人的因素”

危机过后，科技公司趁华尔街受伤之际，抓住机会，狂招人才。

随着美国国会和奥巴马政府收紧对银行的监管并抑制高管薪酬，亚马逊、谷歌、Facebook、Netflix和微软等公司纷纷向顶尖人才伸出橄榄枝：为我们工作，改造世界。

“人们希望看到目的和意义，”西格尔说。“很难找到更大的平台或更多机会，让你得以影响世界。”

专家说，许多大学商学院毕业生，甚至银行家，都渴望参与到一种鼓励创新和自主创新的文化中来。伴随着更年轻、更有创新精神的领导人掌控硅谷公司，这一转变势头愈演愈烈。

与此同时，在华尔街，公司结构日益僵化，越来越层级分明，相比之下，科技公司则充满了灵活性和创造力。“这是吸引人的因素，”拜恩说。“富于人性化，这有利于人才的成长。”

对于上世纪80年代和90年代的大学生和商学院毕业生来说，华尔街是宇宙的主宰。但当新一代进入劳动力市场，技术已成为改变生活的主导力量。

研究生入学管理委员会（Graduate Management Admission Council）是一家负责规范商学院入学考试的非营利组织。根据他们的统计，在2008年，20%的商学院毕业生选择在金融业工作，12%的人从事技术工作。而最近的年度调查发现，如今有13%的MBA毕业生在金融领域工作，17%的人服务于科技领域。

科技还为学生提供了更多的职业选择——从媒体工作到帮助研发自动驾驶汽车。弗吉尼亚大学达登商学院职业服务部高级主管简尼·赞纳（Jenny Zenner）认为，“科技企业确实为MBA就业提供了许多机会，后者不但可以在企业内部大有作为，也可以去很多其它公司。”

达登商学院已经增加了课程和学位选项，以满足学生不断增长的技能需求。今年4月，密歇根州的罗斯商学院发布了全职MBA候选人的数据和业务分析计划。

招聘更精明

硅谷公司也成为了精明的招聘方，在学生进入精英商学院之初就锁定了目标。西格尔说：“如果学生不能完成这些项目，就没有机会加入科技公司。”

谷歌公司在匹兹堡开设了一个办公室，允许卡耐基梅隆商学院和计算机科学专业的毕业生在放学后直接去往他们的办公室。几乎所有科技公司都在波士顿的高等教育聚集区开设了办公室。西格尔说：“他们不仅提前收获人才，还提供有史以来最好的工作环境。”

赞纳表示，科技公司还为留学生提供更多资源，并能更好地处理签证申请事宜，这是移民不稳定的一个重要因素。“微软、亚马逊、谷歌——他们都设有内部人员来处理签证问题，”她说。“这些企业是我们雇佣全球学生的友好伙伴。”

华尔街的高薪仍然是吸引新人的主要法宝，但科技企业正在缩短其间的差距。

2017年，进入投资银行和交易岗位的哈佛商学院毕业生的基本工资中位数为12.5万美元，签约奖金为5万美元。在科技岗位上，应届MBA毕业生的基本工资中位数为12万美元，签约奖金为3万美元。

福利丰厚

彼特·考茨（Peter Coats）在2013年加入高盛集团担任投资银行家之前，曾就读于密歇根的罗斯商学院。

他之所以被高盛所吸引，是因为他相信自己将“在高水平上做出重大影响并在重大决策中”发挥作用。但他担心，投资银行业务的自动化将限制长期就业机会。

根据数据分析公司Coalition的数据，该行业规模比危机前有所减少：2017年，美国12大银行的年度投资银行业收入比2009年下降了三分之一，达到1500亿美元左右。

与此同时，考茨注意到西海岸的科技公司正在迅速发展壮大，并重塑经济。他相信权力中心正在从华尔街转移到硅谷。

他认为自己可以从西海岸上收获更多，同时，他越来越厌倦华尔街令人筋疲力尽的生活方式，认为“投入没有获得满意的回报”。于是在2017年，他离开高盛，前往位于旧金山的谷歌，从事公司财务工作。

专家表示，考茨的职业疲劳并不少见，顶级银行已经对“血汗工厂”文化有所认识。

高盛集团的下任首席执行官大卫·所罗门（David Solomon）一直在公开谈论建立一个更友好、更温和的华尔街的必要性。“我们在这方面有很多工作要做，”所罗门去年在高盛播客上表示。“你必须创造一种氛围，让人们可以努力工作，同时也让他们有机会拥有生活，拼命玩，兼顾所有方面的均衡发展。”

高盛和其它银行已经在努力削减周末时间，但调整动作的幅度太小，不太可能对科技公司的追求生命质量倡议造成严重威胁。

在谷歌，考茨可享受免费的健身房、食物和交通工具。“在高盛，只有喷泉和咖啡，”他说。

ZipRecruiter的西格尔回忆说，一些科技公司的高管曾就如何为他们的团队找到最好的个人厨师而展开讨论。“这种类型的争论是否有可能发生在大银行，我表示怀疑，”他说。

尽管Facebook和Twitter之类的公司现在正面临着隐私和数据方面的审查，但暴露在聚光灯下的科技企业不会停止招聘新员工。

考茨说，“我不认为这意味着泡沫破裂。”