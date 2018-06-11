韩国加密货币交易所遭黑客袭击：损失超4000万美元

据TechCrunch报道，名为Coinrail的韩国加密货币交易所日前遭到黑客袭击，损失了价值超过4000万美元的代币（并非比特币或以太币）。

加密货币追踪网站CoinMarketCap的数据显示，韩国可能是加密货币技术投资的热点，但Coinrail只是该国规模较小的交易所之一。根据交易量计算，它刚刚跻身全球90大交易所之列。尽管如此，就像这次黑客袭击所显示的那样，即使是规模较小的交易所也存有大量加密货币。

最值得注意的是，黑客们从支付项目Pundi X的ICO发行中，窃取了价值1950万美元的NPXS代币。他们还从Aston X获得了价值1380万美元的代币，这是个构建分散文档平台的ICO项目。此外，黑客从移动数据ICO项目Dent获得了价值580万美元的代币，从中国项目Tron获得超过110万美元代币。

这是根据一个钱包地址确认的，该地址已被确认为属于攻击者。他还获得了来自Coinrail的其他少量代币。在所有的案例中，发行代币的公司都没有被黑客入侵，被窃代币都属于Coinrail用户。目前尚不清楚，Coinrail将如何补偿其客户。日本Coincheck在今年早些时候遭到备受瞩目的攻击后，向客户退款。但有些ICO项目正在采取相应措施。

Pundi受到的打击最严重，声称大约3%的代币数量受到了这次攻击的影响。该公司表示，已冻结了失窃代币，并已停止在所有交易所交易代币，以帮助进行攻击后调查。该公司表示，调查包括韩国警方。NPER在Coinrail攻击中损失了价值约86万美元的代币，该公司表示已经冻结了被盗资金，并计划焚烧代币，使其变得对黑客毫无用处。Coinrail的数据显示，Aston也冻结了受影响的代币。

尽管Coinrail在其网站上发表声明称，三分之二的被盗代币已被冻结，并可能会有更多的行动，但其他项目尚未对此发表评论。Coinrail已将其服务脱机，并在一份声明中表示，该公司已将其剩余资产(据称是其全部资产的70%)转移至冷藏库，同时审查其安全系统，并对该事件进行全面调查。

有些人认为，此次黑客攻击导致比特币估值下降逾10%，这是比特币两周来最大的跌幅。然而，Coinrail认为，这一理论似乎没有根据。可以肯定的是，黑客攻击行为再次强烈地提醒人们，加密货币领域仍然不受监管。与银行抢劫或支付欺诈不同，加密货币交易黑客袭击事件的受害者几乎没有追索权。

更重要的是，那些购买比特币、以太币或其他加密货币的人，应该将代币安全地保存在私人钱包中(最好是使用硬件设备进行访问)，而不是把它们留在可能被窃取的交易所中。统计显示，Coincheck今年早些时候损失了约4亿美元，去年11月Tether声称损失了3100万美元，而EtherDelta去年12月份曾暂停交易服务。

当然，2014年的Mt. Gox黑客事件是所有加密货币攻击的源头。交易所总共损失了74408枚比特币。当时，这些加密货币的价值约为3.5亿美元，不过它们如今的价值约为53亿美元。