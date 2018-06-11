小米CDR招股书看点：雷军拥有57.9%投票权，绝对控股

6月11日，证监会披露了小米CDR招股书，看来小米成为A股CDR首个尝鲜者已成定局。

CDR招股书显示，小米CDR拟上市的交易所是上海证券交易所，保荐机构是中信证券股份有限公司，但没有披露CDR发行价格和预计上市日期。

在申请CDR之前，小米已经于2018年5月向香港联交所递交上市申请。CDR和港股发行完成后，公司将于上交所和香港联交所分别进行交易，CDR和港股之间不可直接转换或代替。

第一季度营收344.12亿元，智能手机业务占比超5成

小米在CDR招股书中首次披露了今年第一季度的财务数据，数据显示，2018年第一季度，小米收入344.12亿元，经调整经营净利润为16.99亿元，净利润为-70.27亿元。

CDR招股书披露，2015年、2016年、2017年，小米的营业收入分别为668.11亿元、684.34亿元、1146.25亿元;小米扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为负22.48亿元、2.33亿元、39.45亿元。经调整经营净利润为负3.03亿元、18.95亿元、53.62亿元，盈利状况良好。

报告期间小米智能手机收入分别为537.15亿元、487.64亿元、805.64亿元和232.39亿元。占主营业务收入的比例分别为80.5%、71.33%、70.43%和67.8%。

海外营收占比36.24%，募资的40%用于全球扩张

小米CDR招股书显示，2015年、2016年、2017年和2018年第一季度，小米海外市场的销售额分别为40.56亿元、91.54亿元、320.81亿元和124.7亿元，占公司总收入的比重分别为6.07%、13.38%、27.99%和36.24%。

招股书显示，公司来自境外收入比例持续提高，主要系公司2014年开始推进国际化战略，陆续在印度、东南亚、东欧等新兴市场布局，尤其是印度市场取得了开拓性成功，2017年小米手机成为印度市场智能手机出货量份额最高的智能手机品牌。目前，小米手机进入了74个国家和地区，其中在15个国家和地区进入了市场前5名。

招股书中还披露了小米印度的最新运营数据，截至2018年3月31日，小米印度的总资产为57.29亿元，净资产为4.9亿元;2018年1-3月，小米印度的营收为61.27亿元，净利润为-1.31亿元。

CDR招股书显示，小米公司计划采用市场化询价方式，综合考虑公司基本面、投资者需求、市场承受能力、未来发展的资金需求等因素确定发行价格。扣除发行费用后的募集资金净额预计将用作以下用途：1.研发核心自主产品30%;2.扩大并加强IoT及生活消费产品及移动互联网服务(包括人工智能)等主要行业的生态链30%;3.全球扩张40%。合计100%。

小米799元以下入门机销量最好，中端机营收最高

招股书显示，2018年1-3月，小米智能手机合计带来收入232.39亿元，占总收入的67.53%。

招股书中，小米公布了各价格区域手机的销售情况。2018年1-3月，高端旗舰机(3000元以上)销量为49.6万部，获得收入13.15亿元，旗舰机(2000-2999元)销量为157.6万部，获得收入28.40亿元，中高端机(1300-1999元)销量为428.1万部，获得收入48.01亿元，中端机(800-1299元)销量为1099.1万部，获得收入88.61亿元，入门机(799元以下)销量为1106.9亿元，获得收入54.22亿元。

由此来看，小米入门机(799元以下)的销量最好，但中端机(800-1299元)贡献的营收最高。

小米金融将被逐步剥离，未来独立运营

CDR招股书显示，小米的金融相关业务目前均已重组至小米金融，小米金融为小米集团的全资控股子公司。但基于未来业务发展规划，集团拟采用股权激励的方式将小米金融作为独立运营主体逐步剥离。

公司拟采用的股权激励计划将向雷军、小米金融管理层及核心员工授予小米金融期权，该激励计划已经董事会审议通过并获得全体股东的同意。

截至招股书签署日，由于小米金融重组，小米集团向小米金融集团分别提供约8.3亿美元及2.99亿元人民币的小米金融重组贷款。通过运作小米金融期权计划，公司预计小米金融未来将不再为小米集团的控股子公司。

招股书显示，为规范小米金融未来与小米集团之间的交易，维护投资者权益，小米集团与小米金融签订了框架协议，就未来三年(2018-2020年)的交易限额进行了约定。

根据协议的约定，未来三年，小米集团为小米金融提供的金融服务(包括借款及其他信贷和担保服务，以及结算服务、承兑票据、委托贷款、信托贷款、信用证、资产支持证券及融资、财务及融资咨询等，但不包括小米集团就小米金融重组为其提供的一次性重组贷款)的最高金额上限分别为人民币127.70亿元、149.50亿元和145.50亿元。

此外，小米集团与小米金融亦就营销服务、全面支持服务、支付结算服务等设定了最高交易限额。

关于小米金融的收益，招股书显示，2018年第一季度，小米金融的收入及税前净利润占小米集团的比例分别为0.90%和0.22%。截至2018年3月31日，小米金融总资产占小米集团的比例为13.55%。

小米从2015年开始涉足互联网金融业务。报告期内，公司从事的互联网金融业务涵盖供应链融资业务、互联网小额贷款业务、支付业务、理财产品分销业务、互联网保险服务等。

雷军掌握绝对控股权，拥有57.9%投票权

招股书显示，小米执行董事、董事长兼首席执行官雷军通过Smart Mobile Holdings Limited和Smart Player Limited持有的公司A类普通股股票以及B类普通股股票享有的投票权占公司全体股东享有投票权的55.7%。此外，根据公司其他股东和雷军签署的投票权委托协议，雷军作为受托人可实际控制另外2.2%的投票权，共计控制发行人57.9%的投票权。

雷军为公司的实际控制人，雷军控制的Smart Mobile Holdings Limited和Smart Player Limited共同为公司的控股股东。雷军对小米掌握绝对控股权。